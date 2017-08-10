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Техмаш поставил новые заряды, обеспечивающие безопасность пилотов

11.08.2017 АО "НПК "ТехМаш" 582 0
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К-36Д-5
Катапультное кресло К-36Д-5 для самолетов ПАК ФА (Т-50) и Су-35С
Источник: http://www.zvezda-npp.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех поставил Министерству обороны пирокомплекты ПК-5 к катапультным креслам для самолетов ПАК ФА (Т-50), изготовленные на базе НИИ полимерных материалов.


В рамках НИОКР подтверждена высокая надежность и безотказность пирокомплекта ПК-5 к катапультному креслу К-36Д-5 для самолетов пятого поколения ПАК ФА (Т-50). Разработанный специалистами уникальный состав на основе твердого баллиститного топлива позволил значительно расширить температурный диапазон боевого применения от минус 60 °С до плюс 74 °С.


В состав пирокомплекта ПК-5 входит 7 различных зарядов для соответствующих исполнительных механизмов катапультного кресла семейства К-36Д-5: система притяга плеч, пояса и ног лётчика с помощью механизмов фиксации; включение двигателей коррекции по крену (для разведения в стороны лётчиков при двойном катапультировании и наличии крена самолёта); отстрел заголовника и разделение с креслом; срабатывание механизма ввода парашюта, стабилизация катапультного кресла и т.д.


«Техмаш» является единственным разработчиком и серийным изготовителем зарядов для таких пирокомплектов, как ПК-3,5 к катапультным креслам для самолетов типа Миг-31, Су- 27, Су-31, Су-35, ПК-3,5Я для учебно-боевого самолета ЯК-130, ПК-5 для самолетов Т-50. В настоящее время ведётся отработка пирокомплекта ПК-152 к катапультной системе СКС-94М2-152 для учебно-тренировочного самолёта ЯК-152.

За шесть месяцев текущего года Техмаш поставил Министерству обороны РФ свыше 20 комплектов ПК-5 в рамках государственного оборонного заказа. Следующие поставки запланированы на сентябрь 2017 года и март 2018 г.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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