НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь



Флаг НАТО

Источник: Flickr/ NATO/Ian Houlding Флаг НАТОИсточник: Flickr/ NATO/Ian Houlding

Руководство Западных стран продолжает нагнетать истерию вокруг предстоящего в сентябре совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», а в то же время военнослужащие Североатлантического альянса продолжают изучение вероятного театра военных действий непосредственно у границ Союзного государства Беларуси и России.

Из сообщений польских СМИ стало известно, что представители сил НАТО в начале августа провели рекогносцировку местности вблизи белорусско-польской границы в районе н.п. Августов. Особое внимание уделялось изучению инфраструктуры и вопросам вероятного перемещения большого числа военнослужащих и тяжелой боевой техники по местным дорогам. Кроме того, военных интересовали возможности региона и реакция местного населения в случае пребывания в Августове иностранных контингентов.

Представитель городской администрации после встречи с натовцами сообщила, что военные проводят организационные работы в районе так называемого Сувалкского коридора, разделяющего территории стран НАТО, России и Беларуси.

По имеющимся данным, еще в 2016 году в районе Сувалкского коридора планировалось разместить батальон НАТО численностью около 900 военнослужащих. Однако, пока планы не реализованы. Может, потому что высокопоставленные военачальники Альянса неоднократно указывали на недостатки инфраструктуры, что, по их мнению, может затруднять быстрое перемещение войск союза в случае “российской агрессии”.

Руководством Альянса уделяется особое внимание этому региону для чего даже организована кампания по убеждению общественности в вероятности захвата Россией Сувалкского коридора и стран Балтии, чтобы создать благоприятное общественное мнение о развертывании в Восточной Европе масштабных сил и средств, подготовленных, так сказать, к “сдерживанию российской агрессии”.

В последнее время Североатлантический альянс “от разговоров перешел к делу”. Возможности приграничной территории шириной около 100 км между Литвой и Польшей в начале июля уже осмотрел командующий сухопутным компонентом сил экстренного реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) британский бригадный генерал Майкл Элвисс.

К слову, только за последние месяцы в регионе прошли крупномасштабные маневры НАТО “Saber Strike-2017” и “Iron Wolf-2017”, которые, в свою очередь, включали действия по, якобы, защите Сувалкского коридора. Однако цели и задачи мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых у границ Союзного государства, свидетельствуют об обратном – отработке вопросов наступательного характера, а активное изучение инфраструктуры приграничья – о планах блокирования Калининградского особого района и сосредоточения сил Североатлантического альянса и США на направлении главного удара Августов – Гродно – Минск.

Николай Астровский