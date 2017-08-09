Портфель заказов оборонных компаний Сербии c начала года вырос на 20% — до $754 млн



Новые бронетранспортеры LAZAR 3 производства сербского объединения "Југоимпорт – СДПР", поступившие на оснащение жандармерии МВД Сербии. Белград, 25.03.2017

Источник: Југоимпорт – СДПР Новые бронетранспортеры LAZAR 3 производства сербского объединения "Југоимпорт – СДПР", поступившие на оснащение жандармерии МВД Сербии. Белград, 25.03.2017Источник: Југоимпорт – СДПР

Общий портфель заказов оборонной промышленности Сербии в этом году вырос до $754 млн, что на 20% выше аналогичного показателя предыдущего года, сообщает пресс-служба сербского военного ведомства.

"Мы ожидаем, что оборонная промышленность Сербии продолжит свою работу", — сказал министр обороны Александр Вулин на встрече с руководством оборонной компании Krusik. "Пример этого концерна показывает, что можно восстановить то, что было разрушено, что возможно увеличить производство исходя из собственных ресурсов", — добавил он.

С 2014 года концерн нанял около 1500 новых сотрудников и заключил контрактов на $276 млн. Объем экспорта в текущем году превысил $80 млн, отмечается в сообщении пресс-службы.