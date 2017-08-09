Сербия не считает совместные учения с НАТО отказом от политики нейтралитета
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Сербские войска во время парада в Белграде
Источник: Reuters
Компьютерная командная игра REGEX 2018, которую в 2018 году проведет Сербия совместно с НАТО, не являются полноценными военными учениями, заявил в среду журналистам министр обороны Сербии Александр Вулин.
"Это не учения НАТО, а региональная инициатива, и ничего больше, — подчеркнул Вулин, отвечая на вопрос, не означает ли факт проведения совместно с НАТО учения, что Сербия отказывается от политики военного нейтралитета.
По словам министра, REGEX 2018 — региональная инициатива, которая существует с 2013 года. "До сих пор эта региональная инициатива реализовывалась в Турции, Боснии, Греции, Иордании. И в следующем году будет с нами. Это командно-штабные учения, которые будут поддерживаться некоторыми компьютерными симуляциями", — пояснил министр.
По его словам, Сербия является нейтральной страной и благодаря этому может сотрудничать и с НАТО, и с ОДКБ, работать на двусторонней основе с вооруженными силами США, Российской Федерации. И брать лучшее в их системах подготовки.
REGEX 2018 реализуется при технической и частичной финансовой поддержке объединенного командования НАТО в Неаполе и в соответствии со стандартами НАТО. Представители Сербии участвовали в предыдущих тренировках, которые проводились в Турции, Греции, Боснии и Герцеговине. В 2017 году мероприятие прошло в Иордании с участием четырех сотрудников сербских вооруженных сил.
В 2018 году тренировка REGEX 2018 состоится в Сербии. В ходе нее при поддержке компьютерного моделирования будет отрабатываться работа командования многонациональной бригады в многонациональных операциях. Участие в учениях подтвердили 12 государств — членов НАТО, а также участников программы НАТО "Партнерство ради мира".
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09.08.2017
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