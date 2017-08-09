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Трамп надеется, что США никогда не придется применять ядерное оружие

10.08.2017 RNS 108 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие.

"Мой первый приказ как президента был связан с обновлением и модернизацией нашего ядерного арсенала. Сейчас он куда мощнее, чем был до этого… Надеюсь, что нам никогда не придется использовать эту мощь, но никогда не случится такого, что США перестанут быть самой могущественной нацией в мире", — написал Трамп в серии сообщений в Twitter.

Ранее агентство Reuters сообщало, что, выступая перед журналистами, Трамп предостерег КНДР от продолжения ядерной программы, пообещав отреагировать "огнем и яростью" в случае возможной угрозы для США.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
КНДР
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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