Трамп надеется, что США никогда не придется применять ядерное оружие



Дональд Трамп

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Дональд ТрампИсточник: © AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его стране никогда не придется применять ядерное оружие.

"Мой первый приказ как президента был связан с обновлением и модернизацией нашего ядерного арсенала. Сейчас он куда мощнее, чем был до этого… Надеюсь, что нам никогда не придется использовать эту мощь, но никогда не случится такого, что США перестанут быть самой могущественной нацией в мире", — написал Трамп в серии сообщений в Twitter.

Ранее агентство Reuters сообщало, что, выступая перед журналистами, Трамп предостерег КНДР от продолжения ядерной программы, пообещав отреагировать "огнем и яростью" в случае возможной угрозы для США.