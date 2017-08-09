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Airbus Helicopters и Leonardo претендуют на поставку вертолетов ВВС Португалии

10.08.2017 ЦАМТО 88 0
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Н215
Вертолет Н215
Источник: Airbus Helicopter

ЦАМТО, 9 августа. Как сообщило Министерство обороны Португалии, Военно-воздушные силы страны получили предложения от Airbus Helicopters и Leonardo Helicopters о замене устаревших вертолетов SE3160 "Алуэтт-3" компании Sud Aviation.

По информации Jane's Defence Weekly, Airbus Helicopters предложила H125, а Leonardo Helicopters – AW119Kx.

Португалия планирует приобрести пять легких однодвигательных вертолетов для проведения поисково-спасательных операций, перевозки войск, обучения и медицинской эвакуации. Соглашение будет включать опцион на поставку еще двух машин.

Стоимость приобретения оценивается в 25,5 млн. евро (30 млн. долл.). Контракт должен быть реализован в период 2018-2020 гг. Он будет включать начальное обучение экипажей и технического персонала, поставку запасных частей и логистическую поддержку. Португалия также оценит возможность заключения контракта на обслуживание техники.

Министерство обороны намерено завершить процедуру выбора поставщика в текущем году. Контракт будет подписан по результатам переговоров со всеми претендентами. Подрядчик должен быть одобрен судом аудиторов.

Военно-воздушные силы планируют получить первые два вертолета в конце 2018 года, что позволит начать обучение пилотов. Сроки поставки оставшихся машин будут согласованы в рамках переговоров о деталях контракта.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Португалии в марте 2017 года уполномочило командование Военно-воздушных сил страны приобрести несколько однодвигательных легких многоцелевых вертолетов.

"Алуэтт-3" состоят на вооружении ВС Португалии с 1963 года. В общей сложности было поставлено более 140 таких вертолетов, которые применялись в ходе боевых действий в Анголе, Гвинее-Бисау и Мозамбике.

Сейчас шесть вертолетов "Алуэтт-3" применяются в различных версиях в составе 552-й эскадрильи, размещенной на авиабазе №11 в Бежа. Данные машины планируется снять с вооружения в 2018 году.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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