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Военные специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии на учении применяют мобильный комплекс "Леер-2"

10.08.2017 ЦАМТО 235 0
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"Леер-2". Фото пресс-службы ВДВ

ЦАМТО, 9 августа. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской военной базы в Абхазии приступили к трехдневному специальному учению, в ходе которого отработают задачи по радиоразведке и радиоподавлению электронных технических средств условного противника на расстояниях до 50 км.

К мероприятию привлекаются около 150 военнослужащих и до 30 единиц специальной военной техники, в т.ч. новейшие уникальные мобильные комплексы "Леер-2" на базе бронеавтомобиля "Тигр".

На полигоне Гудаута в ходе учения специалисты РЭБ выполнят нормативы по развертыванию машин и систем радиоэлектронной борьбы с применением штатных технических средств, отработают вопросы создания реальной радиопомеховой обстановки.

Также военнослужащие соединения осуществят подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и радиоуправляемых минно-взрывных устройств при защите колон военной техники от дистанционных подрывов.

Эффективность создаваемых зон радиопомех в ходе учения будут оценивать операторы полевых узлов связи соединения. По итогам учения всему личному составу подразделений РЭБ будет дана оценка эффективности применения штатных технических средств, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
09.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
Минoбороны РФ

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