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Филиппины планируют приобрести израильские БЛА класса MALE

10.08.2017 ЦАМТО 98 0
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Hermes 900
Всепогодный тактический БПЛА Hermes 900
Источник: http://www.uasvision.com/

ЦАМТО, 9 августа. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о планах приобретения для Вооруженных сил и полицейских подразделений современных беспилотных летательных аппаратов израильской компании Elbit Systems.

Как сообщает ресурс Update.ph, на пресс-конференции, состоявшейся в палате представителей после оглашения послания президента о ситуации в стране, Р.Дутерте заявил, что ранее руководству государства и Минобороны были предложены два типа БЛА.

По всей видимости, Р.Дутерте имел в виду два типа беспилотных аппаратов, которые были продемонстрированы компанией Elbit Systems Вооруженным силам и Национальной полиции Филиппин в г.Липа (провинция Батангас), а именно средневысотные БЛА большой продолжительности полета класса MALE "Гермес-900" и "Гермес-450".

По мнению филиппинского президента, новые БЛА за счет качественного и своевременного предоставления разведывательных данных позволят снизить уровень потерь среди военных и полицейских, участвующих в операциях против боевиков, что может кардинально переломить ход партизанской войны в пользу правительственных войск.

Согласно информации блога MaxDefense от 8 августа, которая пока не подтверждена официально, для Военно-воздушных сил Филиппин будет закуплено четыре аппарата "Гермес-900" в рамках второй фазы программы модернизации Вооруженных сил Филиппин "Горизонт" (Horizon-2). Утвержденный бюджет по данному проекту составляет 8,47 млрд. филипп. песо (167,4 млн. долл.), из которых стоимость пакета материально-технического обеспечения, обучения и поставки вспомогательной техники составляет около 2,12 млрд. филип. песо (41,9 млн. долл.).

Ресурс добавляет, что контракт планируется подписать в рамках межправительственного соглашения с Израилем, а это означает, что тендер проводиться не будет.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Филиппины
Продукция
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА

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