В Кыргызстан прибыли два ВТС Ан-26, переданных Россией в качестве военно-технической помощи



Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24

Источник: www.aviation.com.ua Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24Источник: www.aviation.com.ua

ЦАМТО, 9 августа. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 8 августа принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева.

В ходе встречи Р.Дуйшенбиев рассказал президенту о реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов (Ан-26 – прим. ЦАМТО), переданных Российской Федерацией в рамках оказания военно-технической помощи.

Президент А.Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства, сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония официальной передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану запланирована на 10 августа.