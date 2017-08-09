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В Кыргызстан прибыли два ВТС Ан-26, переданных Россией в качестве военно-технической помощи

10.08.2017 ЦАМТО 108 0
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Самолет Ан-26
Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24
Источник: www.aviation.com.ua

ЦАМТО, 9 августа. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев 8 августа принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Раимберди Дуйшенбиева.

В ходе встречи Р.Дуйшенбиев рассказал президенту о реализации договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества с основными зарубежными партнерами и, в частности, доложил о прибытии в Кыргызстан двух военно-транспортных самолетов (Ан-26 – прим. ЦАМТО), переданных Российской Федерацией в рамках оказания военно-технической помощи.

Президент А.Атамбаев подчеркнул необходимость дальнейшей активизации всего комплекса мер по развитию Вооруженных сил страны для эффективной реализации задач по укреплению внешних рубежей и усилению обороноспособности государства, сообщает пресс-служба главы государства.

Церемония официальной передачи двух самолетов Ан-26 Кыргызстану запланирована на 10 августа.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Киргизия
Россия
Продукция
Ан-26

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