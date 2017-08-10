Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
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Боевая лазерная система на борту корабля "Понс"
Источник: © flickr.com, Office of Naval Research
Известный военный эксперт Алексей Леонков в радиоэфире «Эхо Москвы» в разговоре об испытании американцами лазерной установки в морской версии рассказал о процессе создании в России отечественного боевого лазера.
По словам Леонкова, лазерные военные технологии развивались в России еще в 70-е годы. Причем даже были достигнуты серьезные результаты. Цель при воздействии лазера с морского судна на расстоянии 3 км была нагрета на 20%, что на тот момент являлось достижением. Также велись разработки лазера на станции БМП, однако такой машине приходилось за собой таскать еще прицеп с энергетической установкой.
Леонков отметил и модернизированную версию огнеметной системы ТОС-1 «Буратино», которая была переделана под лазерную установку. Все 18 направляющих системы оборудовали лазерами, делали фокусировку на цель, чтобы система выдала порядка 20-50 кВт. Лазер выстрелил один раз, и вся оптика оказалась непригодной. Власти решили завершить этот проект, поскольку технологии еще не позволяли использовать его в военных целях.
Последние испытания боевого лазера произошли с помощью космического аппарата, который после выхода в космос совершил несколько удачных выстрелов, поразив старые спутники, которые выступили мишенями. Этим событием Россия устроила настоящий переполох в Америке, сообщил Леонков.
Причем до этого американцы говорили, что такие разработки РФ не подвластны. Они над нами подшутили, а мы сделали, иронично отметил военный эксперт. После этого случая США очень активно начали разрабатывать свой лазер. Был создан специальный авиационный комплекс, на котором должны были пройти испытания. В итоге Штаты потратили 5 млрд долларов, а потом закрыли проект.
Недавние испытания морского варианта лазера показали, что он является довольно перспективным, хоть всех деталей проекта США пока не раскрывают.
Артём Колчин
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08.08.2017
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