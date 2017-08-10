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Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США

10.08.2017 ПолитЭксперт 542 1
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Боевая лазерная система на борту корабля "Понс"
Боевая лазерная система на борту корабля "Понс"
Источник: © flickr.com, Office of Naval Research

Известный военный эксперт Алексей Леонков в радиоэфире «Эхо Москвы» в разговоре об испытании американцами лазерной установки в морской версии рассказал о процессе создании в России отечественного боевого лазера.  


По словам Леонкова, лазерные военные технологии развивались в России еще в 70-е годы. Причем даже были достигнуты серьезные результаты. Цель при воздействии лазера с морского судна на расстоянии 3 км была нагрета на 20%, что на тот момент являлось достижением. Также велись разработки лазера на станции БМП, однако такой машине приходилось за собой таскать еще прицеп с энергетической установкой.


Леонков отметил и модернизированную версию огнеметной системы ТОС-1 «Буратино», которая была переделана под лазерную установку. Все 18 направляющих системы оборудовали лазерами, делали фокусировку на цель, чтобы система выдала порядка 20-50 кВт. Лазер выстрелил один раз, и вся оптика оказалась непригодной. Власти решили завершить этот проект, поскольку технологии еще не позволяли использовать его в военных целях.


Последние испытания боевого лазера произошли с помощью космического аппарата, который после выхода в космос совершил несколько удачных выстрелов, поразив старые спутники, которые выступили мишенями. Этим событием Россия устроила настоящий переполох в Америке, сообщил Леонков.


Причем до этого американцы говорили, что такие разработки РФ не подвластны. Они над нами подшутили, а мы сделали, иронично отметил военный эксперт. После этого случая США очень активно начали разрабатывать свой лазер. Был создан специальный авиационный комплекс, на котором должны были пройти испытания. В итоге Штаты потратили 5 млрд долларов, а потом закрыли проект.


Недавние испытания морского варианта лазера показали, что он является довольно перспективным, хоть всех деталей проекта США пока не раскрывают.


Артём Колчин
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПолитЭксперт
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ТОС-1

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1136
№1
10.08.2017 02:07
Стиль изложения напоминает разговор в курилке...
+2
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