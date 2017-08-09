Вертолет AH-1Z Viper будет собираться на территории Румынии



Боевой вертолет Bell AH-1Z Viper Корпуса морской пехоты США

Источник: Bell Helicopter Боевой вертолет Bell AH-1Z Viper Корпуса морской пехоты СШАИсточник: Bell Helicopter

Румынские вооруженные силы намерены принять на вооружение американские ударные вертолеты.

Как сообщает портал defensenews.com, румынская государственная компания Romarm и корпорация Bell Helicopter подписали меморандум о создании совместного предприятия по сборке вертолетов AH-1Z Viper на территории Румынии.

Согласно меморандума, корпорация Bell Helicopter согласна передать румынской стороне технологии, необходимые для производства вертолетов AH-1Z Viper. Главной целью запуска сборки является выполнение государственного заказа, передает "Warspot"

Стороны пока не раскрывают сумму сделки и количество вертолетов, которые предстоит собрать в Румынии. Эти данные будут обнародованы после одобрения запроса о закупке вертолетов американским Конгрессом, без разрешения которого Bell Helicopter не имеет права передавать технологии производства боевой техники другим странам.

Меморандум с Bell Helicopter был подписан вскоре после того, как Минобороны Румынии утвердило десятилетний оборонный бюджет в размере €9,8 млрд. Таким образом, страна выполнит требование членства в НАТО о выделении на оборону не менее 2% от ВВП.

AH-1Z Viper (англ. — гадюка) разработан корпорацией Bell Helicopter и с 2010 года состоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. Вертолет может развивать скорость до 296 км/ч, а его боевой радиус составляет 231 км. Вертолет вооружен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом в 750 снарядов, а также имеет шесть пилонов для управляемых и неуправляемых ракет Hydra 70, AIM-9 Sidewinder, AGM-114 Hellfire и другого вооружения. Стоимость одного вертолета оценивается примерно в $30 млн.