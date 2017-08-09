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Египет получил вторую подводную лодку германской постройки

10.08.2017 bmpd.livejournal.com 122 0
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8 августа 2017 года в Киле (Германия) состоялась церемония передачи ВМС Египта второй построенной для них на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), дизель-электрической подводной лодки S 42 проекта 209/1400Mod (египетский бортовой номер "862", строительный номер 448). Сообщается, что лодка вскоре должна выйти в Египет и прибыть в Александрию ориентировочно через три недели. Данная лодка стала 66-й подводной лодкой семейства проекта 209, построенной в мире с 1970 года.

Церемония передачи ВМС Египта второй дизель-электрической подводной лодки S 42 проекта 209/1400Mod (египетский бортовой номер "862", строительный номер 448), построенной на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Киль, 08.08.2017 (с) www.facebook.com/EGYDEFPORTAL

Межправительственное соглашение с Германией о строительстве для Египта двух подводных лодок проекта 209/1400Mod было подписано в ноябре 2011 году, стоимость контракта составляет 920 млн евро, при этом постройка в значительной мере осуществляется в счет выданных германским правительством кредитных гарантий на сумму 700 млн евро. Практическая реализация соглашения несколько затянулась из-за политических событий последних лет в Египте. При этом в 2014 году было заключено межправительственное соглашение о строительстве для Египта еще двух подводных лодок этого же типа к 2021 году. Строительство всех четырех лодок осуществляется HDW на верфи в Киле.

Строящиеся для Египта подводные лодки проекта 209/1400Mod оснащены традиционной дизель-электрической энергетической установкой. Головная египетская подводная лодка по соглашению 2011 года S 41 (египетский бортовой номер "862", строительный номер 448) была спущена на воду в Киле 10 декабря 2015 года, вышла на заводские ходовые испытания 25 июля 2016 года и была передана ВМС Египта в Киле 12 декабря 2016 года. Лодка S 41 прибыла в Египет в Александрию 19 апреля 2017 года.

Вторая египетская подводная лодка этого типа S 42 была спущена на воду 5 декабря 2016 года и вышла на заводские ходовые испытания в марте 2017 года.

Сообщается, что в качестве основного вооружения данных подводных лодок Египтом у германской компании Atlas Elektronik заказаны 533-мм торпеды DM2A4/SeaHake mod 4. Также лодки будут вооружены американскими противокорабельными ракетами Boeing UGM-84 Harpoon Block II.

В 2016 году появились сообщения о переговорах между правительствами Германии и Египта относительно возможности заказа Египтом еще двух или даже четырех подводных лодок этого типа.

Церемония передачи ВМС Египта второй дизель-электрической подводной лодки S 42 проекта 209/1400Mod (египетский бортовой номер "862", строительный номер 448), построенной на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Киль, 08.08.2017 (с) Ulf Dahl / www.kn-online.de

Видео (с) shz.de - Nachrichten aus Schleswig-Holstein:
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Германия
Египет
США
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Boeing
ThyssenKrupp
Проекты
209 тип

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