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Введен запрет на использование китайских БЛА производства компании DJI Technology армией США

10.08.2017 bmpd.livejournal.com 96 0
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Как сообщает ресурс "opex360.com" в публикации "L’armée américaine bannit les drones du constructeur grand public chinois DJI", в июле 2017 года коммерческий БЛА, открыто продающийся на рынке, чуть было не столкнулся с истребителем Lockheed Martin F-22А, который только что совершил посадку на аэродром. Глава Боевого авиационного командования (Air Combat Command) ВВС ША генерал Майк Холмс (Mike Holmes) потребовал доработать законодательство для избежания подобных инцидентов.

Кроме риска использования подобных коптеров террористами, они могут представлять более чем серьезную угрозу для воздушного движения, с учетом того, что их численность лавинообразно вырастет к 2021 году. Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) оценивает численность гражданских БЛА к тому моменту на уровне 3 млн единиц. И это без учета тех аппаратов, которые используются в коммерческих целях, например, компаниями Google и Amazon, которые испытывают логистику доставки товаров с их помощью.

Квадрокоптер производства китайской компании SZ DJI Technology Co Ltd. (с) Sydney Morning Herald

А в США до сих пор отсутствует законодательство, регулирующее использование БЛА, включая игрушечные коптеры. В лучшем случае, американские военные получили право поставить им помехи, но не уничтожать при наличии угрозы.

Но ситуация скоро изменится, так как сейчас стало возможным сбивать БЛА, которые могут представлять угрозу для военнослужащих и инфраструктуры воинских баз. По словам пресс-секретаря Пентагона, "мы сохраняем право на самозащиту и всего, что БЛА, которые действуют над военными объектами. Новые указания позволяют нам действовать для предотвращения подобных угроз". Теперь можно выводить их из строя, уничтожать и принудительно приземлять те БЛА, которые могут быть опасными.

Но это не единственное решение принятое по вопросу БЛА. Американская армия только что запретила использование БЛА китайской компании SZ DJI Technology Co Ltd. Этот производитель известен своими игрушечными коптерами (которые также используют боевики "ИГ"). При этом китайская компания производит и профессиональные БЛА. Армия США фигурирует среди ее крупнейших заказчиков, хотя ВМС США также предприняли подобные меры.

Решение больше не использовать БЛА производства DJI было принято после того, как исследовательская лаборатория Армии США распространила аналитическую записку, в которой отмечалось возможность наличия "кибернетических уязвимостей" в продуктах этого китайского производителя.

Лаборатория обратилась к американским военнослужащим с призывом немедленно прекратить использование этих аппаратов, удалить все программное обеспечение DJI, снять аккумуляторные батареи и "обезопасить" оборудование.

Со своей стороны, DJI заявила, что "удивлена и огорчена" этим решением, тем более, что оно было принято без консультаций с ней. По словам компании, "мы всегда рады работать напрямую с любой структурой, включая американскую армию, по вопросам решения вопросов безопасности".
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-22
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Кибербезопасность

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