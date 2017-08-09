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Очередной украинский вариант модернизации танка Т-72А

10.08.2017 bmpd.livejournal.com 213 0
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Директор украинской информационно-консалтинговой компании DefenseExpress Сергей Згурец на своей странице в www.facebook.com разместил материал о разработанном ГП "Киевский бронетанковый завод" по заказу вооруженных сил Украины варианте модернизации танка Т-72А, обозначенной Т-72АМТ. Работы проводились предприятием за собственный счет, изготовлен один опытный образец.

Опытный образец модернизированого на ГП "Киевский бронетанковый завод" танка Т-72АМТ (с) www.facebook.com/szgurets

Сообщается, что модернизация заключается в установке "приборов ночного видения с ЭОП третьего поколения", прибора наблюдения командира ТКН-3УМ, прицела-прибора наведения 1К13-49 "Неман" (от танка Т-72Б) с возможностью ведения огня танковой управляемой ракетой "Комбат", ночного прибора механика-водителя ТНК-72 или ТВН-4БУП, радиостанций турецкой компании Aselsan и "Либидь-К-2РБ" (Motorola сборки киевской фирмы "Доля и Ко.Лтд") вместо Р-123 (Р-173), комплекта навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS СН-3003 "Базальт" (производства ГП "Оризон-Навигация", Смела, Черниговская область), двигателя В-84-1 вместо В-46, вспомогательного генератора, комплекса динамической защиты по образцу танка Т-72UA (с применением части элементов комплекса "Нож"), защитных решеток в задней части корпуса и башни, ведущих колес с гусеницами по типу Т-80, неоновых фар, 12,7-мм зенитной пулеметной установки с дистанционным управлением от танка Т-64БВ и дополнительным бронированием, видеокамеры заднего вида и зеркал заднего вида.

Комментарий bmpd. Как легко видеть, в данном варианте модернизации предполагается использование на модернизированном танке уже достаточно старых приборов наблюдения российского или белорусского производства (примерно уровня Т-72Б/Т-72БА) с возможностью якобы введения в их состав "приборов ночного видения с ЭОП третьего поколения" (чего до сих пор фактически в серийном исполнении в ВСУ не делалось по экономическим причинам). Также характерно применение российских же двигателей В-84-1 вместо попыток применить харьковские дизельные двигатели. Серийная реализуемость данного проекта в полном рекламируемом виде для нынешнего уровня ВСУ представляется сомнительной, и вероятнее всего, если дело и дойдет до серийной модернизации, то она фактически сведется к доработкам до уровня Т-72Б с некоторым усилением защиты и "обрешечиванием".

Опытный образец модернизированого на ГП "Киевский бронетанковый завод" танка Т-72АМТ (с) www.facebook.com/szgurets

Разработанный ГП "Киевский бронетанковый завод" проект модернизации танков Т-72А в вариант Т-72АМТ (с) www.facebook.com/szgurets
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Россия
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Т-72
Т-72Б
Т-80
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Базальт НПП
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