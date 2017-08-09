Boeing и Airbus притормозят на ввозе



Источник: Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Источник: Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство готово поднять пошлины на иностранные самолеты

Минпромторг готов уже с 2019 году повышать пошлины на иностранные самолеты, конкурирующие с российскими SSJ 100 и МС-21. Сейчас самолеты на 50–300 кресел могут ввозиться с нулевой пошлиной и без НДС. Но авиакомпании РФ продолжают наращивать парк зарубежной авиатехники: с июля 2016 года ее количество выросло на 16%. Источники “Ъ” в авиакомпаниях к инициативе отнеслись с недоумением, отметив, что SSJ 100 выпускается в ограниченных количествах, а МС-21 только приступил к испытаниям.

Россия планирует в конце 2019 года отменить льготные ставки пошлин на временный ввоз иностранных самолетов — конкурентов российских Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минпромторг. Речь идет о самолетах массой от 20 до 90 тонн вместимостью 50–300 мест. Сейчас для них действуют нулевые пошлины, введенные комиссией Таможенного союза в 2010 году. Это может затронуть самые распространенные модели — Airbus 319/320/321 (сейчас в России летает 262 таких самолета) и Boeing-737 разных модификаций (172 самолета), а также бразильские Embraer (E-170 и E-175).

О планах отменить льготы в воскресенье говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин телеканалу "Россия 1". По его мнению, авиаперевозки сейчас "на игле иностранного авиапрома", а авиакомпании "платят за рубеж 470 млрд руб.", что является "оскорблением нации, авиационной державы". Но вице-премьер признал, что российский авиапром выпускает "30 самолетов в год — в 25 раз меньше", чем Airbus или Boeing. Чиновник считает, что авиапроизводители РФ уже к 2025 году будут выпускать 110 самолетов в год. Льготы, по его словам, будут отменяться "по мере появления российских самолетов", то есть "с 2019 года".

Сейчас в РФ можно ввозить самолеты на 50–300 кресел с нулевой пошлиной (но с уплатой НДС), до обнуления пошлина составляла 7,5–15,6%. До конца 2018 года для самолетов действует таможенная процедура временного ввоза с условным освобождением (полным или частичным) от пошлин, налогов и без мер нетарифного регулирования (но с последующим помещением под процедуру реэкспорта). По данным “Ъ”, год назад перевозчики РФ эксплуатировали 491 иностранный самолет, на начало июля 2017 года их число выросло на 16%, до 570 машин.

65 самолетов SSJ 100 эксплуатировали российские компании в апреле

В Минпромторге полагают, что отмена льгот по временному ввозу и повышение пошлин "установит таможенно-тарифную защиту внутреннего рынка в интересах российских воздушных судов — SSJ 100 удлиненной версии и МС-21–300", серийное производство которого запланировано на 2019 год. В итоге объемы их продаж вырастут, а лизинговым компаниям будет проще искать потребителей. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что с Минпромторгом и Минэкономики проработают "сбалансированное решение с учетом представленных предложений". Продление срока временного ввоза по-прежнему актуально для авиакомпаний РФ, считают в Минтрансе, пока на рынок не вышел МС-21. В Минэкономики сообщили “Ъ”, что инициатива поступила и будет рассмотрена комиссией по таможенно-тарифному регулированию.

Возможное введение пошлин на самолеты не нарушит обязательств РФ перед ВТО. Юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин говорит, что при вступлении в организацию РФ взяла на себя обязательства в течение семи лет (до 2019 года) снизить ввозные пошлины на лайнеры до 12% и на дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты до 7,5%. "Чтобы не провоцировать крупнейших мировых производителей к обращению в суд ВТО, достаточно просто отменить льготы — это позволит российским авиастроителям получить весомое, но не нарушающее требований организации преимущество",— говорит юрист.

Но источники “Ъ” в авиакомпаниях к идеям правительства отнеслись с недоумением. Собеседник “Ъ” в одной из крупных авиакомпаний считает, что отмена льготы спровоцирует резкий рост расходов перевозчиков РФ, они окажутся в заведомо невыгодном положении по сравнению с иностранными авиакомпаниями, которые такие пошлины не платят. Другой источник “Ъ” считает, что эти планы "очень преждевременны", поскольку выпуск SSJ 100 "весьма ограничен" и наращиваться не будет. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщал в интервью “Ъ” 18 июля, что "надо выйти на уровень производства 30–40 SSJ 100 в год" и большие объемы нецелесообразны. МС-21 "только начал испытания, и до сих пор неясно, будут ли характеристики самолета таким же экономически эффективными, как у его зарубежных аналогов, а послепродажное обслуживание — стабильным и доступным по цене", отметил источник “Ъ”.

Елизавета Кузнецова, Андрей Райский