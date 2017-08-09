Команда ВМФ РФ победила в конкурсе водолазного мастерства на Армейских играх



Водолазы МЧС РФ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Константин Чалабов Водолазы МЧС РФ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Константин Чалабов

Второе и третье места заняли водолазы из Ирана и ЮАР

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сборная команда Военно-морского флота России победила в конкурсе водолазного мастерства "Глубина" в рамках Армейских игр в Севастополе. Об этом в среду сообщил официальный представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Конкурс по водолазному многоборью проходил на базе водолазного полигона филиала объединенного учебного центра ВМФ.

"В последний день соревнований команды из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР в составе двух групп состязались на время в оказании первой медицинской помощи пострадавшему водолазу и выполняли под водой упражнение по сборке фланца. И в одном и в другом упражнении убедительную победу одержали российские водолазы. Сборная команда ВМФ России по итогам восьми дней соревнований во второй раз победила в конкурсе "Глубина", - сказал Трухачев.

Второе место осталось за спортсменами сборной команды Ирана, а третьими стали дебютанты соревнований - военные моряки из ЮАР.

Соревнования по водолазному многоборью в рамках "АрМИ-2017" проходили в Севастополе с 2 по 9 августа. Участники шести команд из пяти стран состязались в дисциплинах: "Спасение на воде", "Водная полоса препятствий", "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки", "Сварка", "Работа в замкнутом пространстве", "Фланец" и "Оказание первой медицинской помощи утонувшему".

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.