Война ракет за ключи от неба



Соревнования «Ключи от неба-2017»

Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников Соревнования «Ключи от неба-2017»Источник: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Соревнования «Ключи от неба-2017» прошли в упорной борьбе

В минувшую субботу небо над степями Астрахани вздрагивало от грохота стартующих ракет и разрывов. Зенитчики из России, Белоруссии, Китая и Казахстана боролись за победу в конкурсе «Ключи от неба-2017». Для военных это уникальная возможность проверить свое боевое мастерство, а для зрителей — увидеть, что такое бой современных зенитчиков.

Поражает быстротечность происходящего. Бой, в том числе учебный, занимает считаные минуты. Ведь, например, между стартом баллистической ракеты и ее выходом на финальный участок траектории — стремительный спуск с высоты 50 км — проходит всего несколько десятков секунд. Сами соревнования заняли меньше часа, причем стрельбы участников длились минут по пять и то только потому, что мишени разных типов запускались поочередно, а не все разом. Реальный бой еще короче — максимум за пару минут либо будет полностью уничтожен воздушный противник, либо закончатся зенитные ракеты.

Сами мишени, как правило, не разглядеть даже в полевой бинокль и с высокой трибуны. Наблюдатель видит эффектный старт зенитной ракеты на столбе пламени и полосы белого дыма в небе — след от работы стартового ускорителя. Примерно на полпути ускоритель отстреливается и дальше ракета становится невидимой, пока высоко в небе или у горизонта (в зависимости от типа цели) не вспыхнет огненное облачко разрыва, от которого в стороны разлетаются обломки.

На показательных стрельбах ракетчики даже специально подпускали мишени поближе к позициям, чтобы зрители на трибунах смогли увидеть перехват. Работа ЗРК сразу по нескольким целям похожа на колоссальный фейерверк. Это грохот стартующих ракет, росчерки в небе во всех направлениях, падающие к горизонту горящие обломки и дымные клубки на месте сбитых мишеней.

Показателен сценарий финального соревнования — расчеты отражали ракетное нападение. Представитель штаба рассказал «Известиям», что в современных условиях основной противник для сил ПВО уже не самолеты, а ракеты всех типов.

— Отрабатывается отражение именно ракетных ударов, — рассказал «Известиям» представитель штаба конкурса. — На текущий момент аэродинамические цели для зенитно-ракетных подразделений стали банальными. По ним очень легко работать. Зато ракеты становятся всё более неуловимыми. Поэтому и появились системы С-300ПМ, С-400 и сейчас уже С-500, которая работает в нижних космических слоях и позиционируется как система ПВО-ПРО. Она работает по головным частям баллистических ракет.

Например, в финале с участием комплексов С-300ПМ (Россия и Китай) были использованы три типа мишеней. В первую очередь это мишени «Армавир-МВУ» на малых и предельно малых высотах от 50 до 500 м. Перехватчики бросаются к ним по низкой траектории и взрываются у самого горизонта.

— Это самая характерная, самая новая, самая классная мишень, — пояснил собеседник «Известий». — Она маневрирующая, гиперзвуковая, малоразмерная. Скорость за 700 м/с. Очень трудная мишень. Мы учимся поражать не малоскоростные ракеты типа «Томагавков», а перспективные гиперзвуковые цели.

Еще зенитчики работали с мишеням типа «Стриж». Это средневысотные мишени, имитирующие скоростные аэродинамические цели либо оперативно-тактические ракеты, которые выходят на средние высоты до 20 км. По словам специалистов, время работы по ним маленькое, и дивизионы должны очень быстро действовать.

Третий тип мишени — это баллистический «Кабан», за которым ракета-перехватчик карабкается в самую высь.

— Он специально для С-300ПМ и имитирует чисто баллистическую цель, поднимаясь на высоту 50 км до точки перегиба, — отметил офицер. — В работе по «Кабану» есть важная особенность. Как правило, боевой расчет теряет эту цель в точке перегиба, потому что радиальная составляющая скорости становится равна нулю. Происходит срыв автосопровождения, что делает невозможным обстрел. Надо начинать заново весь процесс обнаружения, взятия на сопровождение и захвата. А это дополнительное время. В этом и заключается искусство. Чтобы не упустить либо быстро перезахватить.

Работа боевого расчета выглядит примерно так. Первая задача — обнаружить мишень. Для этого задействуются радиолокатор обнаружения. Он видит цели на средних и больших высотах — от километра и выше. Есть также РЛС подсвета цели и низковысотный обнаружитель. После обнаружения цели радаром персонал командного пункта ее видит на экране и начинает «воевать». Вычислительные средства автоматически по цели завязывают трассу. Потом дается целеуказание конкретному дивизиону. Дивизион принимает ЦУ от командного пункта, берет цель на сопровождение, ставит ракеты на подготовку и по команде начальника боевого расчета производится пуск ракет.

В этом году задачу для команд существенно усложнили. Если в 2016 году всё было впервые, то теперь авиация работала всерьез при имитации массированного налета, применяя все доступные маневры и ухищрения, чтобы сбить зенитчиков с толку. Хитрее стали и мишени, которые маневрировали по курсу и высоте, шли с огибанием рельефа и прикрывались помехами. Помимо боевых стрельб в ходе десятидневного конкурса были соревнования и водителей, и техников, которые должны были на время перезаряжать пусковые установки.

Отдельным испытанием для конкурсантов стала погода. Несмотря на то что температура воздуха на полигоне Ашулук превышала 40 градусов, техника сработала безотказно. Китайские военные в этом году впервые привезли на соревнования собственную технику. Глава делегации Ян Сюйрен признался в ходе брифинга, что это первый опыт переброски ракетной техники на столь дальнее расстояние, и особо поблагодарил организаторов за то, что в знойной степи они сумели обеспечить комфортные условия работы.

Российские команды вышли в финал в обеих категориях — С-300ПС и С-300ПМ. В первом случае соперниками россиян стали белорусы, во втором — китайцы. В отличие от прошлого года победителя определяли не по общему количеству очков, а именно по итогам боевых стрельб. При равном количестве сбитых мишеней победа присуждалась тому, кто поразил свои быстрее.

Офицеры из всех стран-участниц признались, что эффект от соревнований оказался очень заметен. Значительно возросла интенсивность боевой подготовки. Нормативы были перекрыты почти вдвое. И это не ускользнуло от внимания иностранных наблюдателей, в числе которых были военные из США, Германии и других стран НАТО.

В обоих номинациях со счетом 2:3 победили россияне. Впрочем, судьи признались, что разрыв всё время был очень маленьким. Соперники шли ноздря в ноздрю, но даже неискушенному наблюдателю было заметно, что каждый раз российские ракеты стартовали чуточку раньше, чем у соперников. Это значит, что на обнаружение и захват цели у них уходило меньше времени, а в этом и состоит боевое мастерство зенитчика.

Николай Сурков