В Минобороны прокомментировали выступление россиян на АрМИ в Казахстане

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Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов СнайперИсточник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 9 авг - РИА Новости. Сложные условия полигона не помешали российским военным занять призовые места на конкурсах Армейских международных игр в Казахстане, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

"Приятно, что наши ребята здесь показали высокие результаты, несмотря на то, что для них это новый полигон. Дислокация его такова, что горы и ущелья создают три направления ветра, и нашим ребятам пришлось показать всю свою сноровку, профессионализм и опыт, чтобы занять призовые места", - сказала она журналистам.

По ее словам, "проведение подобных соревнований способствует укреплению обороноспособности наших стран, доверию между военными организациями, расширяет горизонты дружбы и в конечном счете все это приводит к тому, что в наших домах будет больше мира и любви".

Хозяева соревнований заняли первые места во всех конкурсах. В конкурсе "Снайперский рубеж" команда России разделила второе место с командой Китая, сборная Белоруссии заняла третье место. Также команда России стала второй на "Соревнованиях расчетов беспилотных летальных аппаратов", третье место за командой Ирана. В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" команда России в общекомандном зачете заняла третье место, уступив Казахстану и Белоруссии.