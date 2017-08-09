Наблюдатели из 60 стран приехали на Армейские игры
|
|
АрМИ-2016. Военные Ирана на конкурсе "Десантный взвод"
Источник: Сергей Бобылев / МО РФ
За масштабными военными соревнованиями следили представители США, европейских государств, а также стран Ближнего Востока и Азии
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Более 60 государств прислали своих наблюдателей на Армейские международные игры. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Мы разослали приглашения принять участие в качестве наблюдателей в Армейских международных играх всем зарубежным коллегам. На наше приглашение откликнулись свыше 60 государств, в том числе Америка, Европа, а также наши партнеры из стран СНГ, Ближнего Востока и Азии", - сказал Фомин.
По его словам, некоторые из наблюдателей выразили желание принять участие в конкурсах Армейских международных игр в следующем году в качестве участников. "А некоторые из конкурсантов этого года сейчас рассматривают вопрос о проведении ряда конкурсов игр на территориях их государств", - отметил замминистра.
Генерал подчеркнул, что число участников Игр увеличивается с каждым годом. "Благодаря тому, что мы открыты для всех без исключения и рады видеть на играх военнослужащих армий всех стран мира, число участников конкурсов растет с каждым годом. Если в прошлом году в соревнованиях принимали участие команды из 18 стран, то в этом году их уже 28. Мы этому рады и уверены в том, что с каждым годом будет расти количество стран - участниц Армейских игр", - заключил замглавы военного ведомства.
Сегодня Фомин дал старт завершающему этапу конкурса военных водолазов "Глубина-2017", в котором участвуют РФ, Иран, Венесуэла, ЮАР и Сирия.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
|
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.07.2017 Александр Фомин принял участие в приеме по случаю 90-летней годовщины со дня образования НОАК
15.05.2017 Замглавы Минобороны обсудил с финским коллегой полеты над Балтикой
15.05.2017 Замминистра обороны РФ обсудил с финским коллегой безопасность полетов над Балтикой
28.04.2017 Россия направит Камеруну проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в военной сфере
21.02.2017 Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное заседание Коллегии военного ведомства
10.08.2017 Военные из России и КНР показали лучшие результаты на последнем этапе АрМИ
10.08.2017 Команда ВМФ РФ победила в конкурсе водолазного мастерства на Армейских играх
10.08.2017 В Минобороны прокомментировали выступление россиян на АрМИ в Казахстане