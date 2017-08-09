Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Команда КНР выиграла конкурс "Десантный взвод" Армейских игр

10.08.2017 ТАСС 171 0
0
Понравилась новость?
 0
Спецназ НОАК
Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК
Источник: slide.mil.news.sina.com.cn

Россияне стали вторыми

ПОЛИГОН ХАОДЯНЬ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Команда Китая заняла первое место на конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2017. За ней следуют представители России и Казахстана, сообщили в среду журналистам в пресс-центре соревнований.

"По итогам международного этапа конкурса "Десантный взвод" верхнюю строчку турнирной таблицы заняла команда КНР, набравшая 62 балла, вторыми стали российские десантники (50 баллов), третье место у команды Казахстана (42 балла)", - уточнили в пресс-центре.

Окончательное решение о количестве баллов, набранных каждой командой в ходе соревнований и ее месте в турнирной таблице было принято в среду судьями и старшими команд-участниц на заключительной конференции в штабе конкурса в китайском городе Гуаншуй (провинция Хубэй).

"В принятии решения принимали участие судьи и представители Вооруженных сил КНР, РФ, Венесуэлы, Казахстана, Ирана, ЮАР и Марокко", - сказали в пресс-центре.

10 августа в расположении одной из воинских частей Воздушно-десантных войск ВВС НОАК в городе Гуаншуй состоится торжественная церемония закрытия конкурса "Десантный взвод". Все завоеванные в ходе конкурса награды российские десантники увезут из Китая к себе на родину.

Международный конкурс "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр - 2017 впервые проходил на территории Китая. Он продолжался 10 дней на полигоне Хаодянь.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
Казахстан
Китай
Марокко
Россия
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 06:39
  • 1
В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
  • 10.08 06:10
  • 35
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 10.08 02:07
  • 1
Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
  • 10.08 01:13
  • 23
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 10.08 00:24
  • 2
Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
  • 10.08 00:07
  • 4
Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»
  • 09.08 22:15
  • 8
Украина может прекратить поставки ракет и авиадвигателей в Россию
  • 09.08 21:58
  • 2
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
  • 09.08 21:48
  • 1029
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.08 21:17
  • 140
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 20:29
  • 11
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 20:03
  • 10
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 18:50
  • 2
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
  • 09.08 18:39
  • 1
Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
  • 09.08 18:02
  • 100
Драйверы большой войны
другие обсуждаемые темы