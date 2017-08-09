Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия лидирует после 10 дней Армейских игр

10.08.2017 ТАСС 136 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Второе и третье места занимают Казахстан и Китай

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 9 августа. / ТАСС/. Российские военные занимают первое место в общекомандном зачете по итогам 16 конкурсов, проведенных за первые 10 дней Армейских международных игр (АрМИ-2017). За ней следуют Казахстан и Китай, сообщил в среду журналистам главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Согласно предварительному рейтингу стран - участниц АрМИ-2017, по итогам 10 дней соревнований первое место занимает Россия (десять первых мест, шесть вторых, два третьих), на втором месте идет Казахстан (первых - три места, вторых - пять, третьих - два), третье место у Китая (две золотые и три серебряные медали), на четвертом месте идет Белоруссия, на пятом - Египет, на шестом - Узбекистан, седьмое и восьмое места занимают Иран и Азербайджан соответственно", - сказал Горбатенко, пояснив, что в основу этого рейтинга положен медальный зачет команд.

По его словам, на продолжающихся 12 конкурсах также лидирует Россия (первых мест - шесть, вторых - три), вторым идет Китай (первых мест - пять, второе - одно), на третьем месте Азербайджан (одно первое место), далее следуют Казахстан, Белоруссия, Иран, Узбекистан и ЮАР.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Египет
Иран
Казахстан
Китай
Россия
Узбекистан
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 06:39
  • 1
В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
  • 10.08 06:10
  • 35
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 10.08 02:07
  • 1
Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
  • 10.08 01:13
  • 23
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 10.08 00:24
  • 2
Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
  • 10.08 00:07
  • 4
Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»
  • 09.08 22:15
  • 8
Украина может прекратить поставки ракет и авиадвигателей в Россию
  • 09.08 21:58
  • 2
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
  • 09.08 21:48
  • 1029
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.08 21:17
  • 140
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 20:29
  • 11
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 20:03
  • 10
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 18:50
  • 2
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
  • 09.08 18:39
  • 1
Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
  • 09.08 18:02
  • 100
Драйверы большой войны
другие обсуждаемые темы