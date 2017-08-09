Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии и Ираке
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Валерий Герасимов
Источник: Михаил Метцель/ТАСС
Также стороны обсудили борьбу с международным терроризмом
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, а также борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.
Как говорится в заявлении, предоставленном ТАСС аппаратом Данфорда, военачальники обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность обеих стран.
"Их беседа затрагивала вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность американских и российских военных", - указывается в тексте, распространенном по итогам беседы Герасимова и Данфорда. В Пентагоне отметили, что они за последние месяцы "общались несколько раз" и, по сложившейся практике, "они условились не разглашать детали своего разговора".
Как ранее заявляли в Госдепартамента, в Вашингтоне поддерживают усилия, направленные на создание в Сирии еще одной зоны деэскалации, хотя и не принимают в них участия.
Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.
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09.08.2017
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