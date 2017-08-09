В День ВВС в авиашоу в парке "Патриот" примут участие более 150 самолетов и вертолетов
|
|
Пилотажная группа Стрижи во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Зрителям продемонстрируют полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, отметили в Минобороны
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. В День Военно-воздушных сил (Воздушно-космических сил) России в авиашоу к 105-летию создания ВВС примут участие более 150 самолетов и вертолетов. Праздник пройдет 12 августа в подмосковном парке "Патриот", сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"На протяжении более чем двух часов в демонстрационных полетах будет задействовано более 150 воздушных судов. В ходе авиашоу будут продемонстрированы полеты практически всех типов современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолетов армейской авиации, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении.
Перед зрителями выступят авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России" и "Беркуты", пилоты перспективных авиационных комплексов Т-50 и самолетов Су-25. Также будут задействованы восстановленные самолеты периодов Первой и Второй мировых войн: Farman, Piper Cub, Як-52, Douglas DC-3, Ил-2, МиГ-3 и другие. Кроме того, на авиашоу покажут театрализованную реконструкцию истории развития отечественной авиации.
В рамках празднования отличившимся военнослужащим ВКС России будут вручены государственные награды.
Позднее в тот же день в парке "Патриот" пройдет заключительный этап "Эстафеты" "Танкового биатлона-2017" и состоится церемония закрытия Армейских международных игр ("АрМИ-2017"). В этом году они проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Участниками "АрМИ-2017" стали представители 28 стран.
|
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.08.2017 На параде в честь юбилея ВВС в парке "Патриот" выступят самолеты времен ВОВ
07.08.2017 Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
06.06.2017 На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
28.10.2016 Сухой порох белорусской армии
15.08.2016 Секреты "крылатого братства": о чем мечтают летчики ВКС РФ
03.08.2016 Ряд стран пока не участвует в "Авиадартсе" из-за требования предоставлять свои самолеты
28.12.2015 10 главных событий 2015 года
13.08.2015 Около 150 единиц современной техники поступят в ВВС РФ до конца года