Правительство продлило сроки ликвидации Роскосмоса до 30 апреля 2018 года
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Дмитрий Медведев
Источник: www.gazeta.ru
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением продлил срок завершения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненного Федерального космического агентства (Роскосмоса). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем ликвидационной комиссии вместо Дениса Лыскова назначен С. Мишин.
Новому председателю ликвидационной комиссии предписано представить до 30 апреля 2018 года в Казначейство России ликвидационный баланс и уведомление о снятии с учета в налоговых органах.
На базе упраздненного Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации создана государственная корпорация "Роскосмос".
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08.08.2017
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