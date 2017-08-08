Правительство продлило сроки ликвидации Роскосмоса до 30 апреля 2018 года



Дмитрий Медведев

Источник: www.gazeta.ru Дмитрий МедведевИсточник: www.gazeta.ru

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением продлил срок завершения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненного Федерального космического агентства (Роскосмоса). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем ликвидационной комиссии вместо Дениса Лыскова назначен С. Мишин.

Новому председателю ликвидационной комиссии предписано представить до 30 апреля 2018 года в Казначейство России ликвидационный баланс и уведомление о снятии с учета в налоговых органах.

На базе упраздненного Федерального космического агентства и Объединенной ракетно-космической корпорации создана государственная корпорация "Роскосмос".