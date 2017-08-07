Остров Сокотра снова ждет наши корабли



Курсант Академии ВВС ОАЭ из Йемена. Возможно, ему еще летать на МиГ-29СМТ. Фото: П.2 Курсант Академии ВВС ОАЭ из Йемена. Возможно, ему еще летать на МиГ-29СМТ. Фото: П.2

Растерзанный войной Йемен может предоставить России военно-морскую базу на Красном море

Россия готова воспользоваться сирийским и ливийским опытом урегулирования конфликтов и расширить свое влияние на Ближнем Востоке. Более того — скоро там может появиться еще одна российская военно-морская база. Об этом написало йеменское издание Mareb Press.

Издание отмечает, что если до недавнего времени Россия занимала осторожную позицию в йеменском кризисе, дистанцируясь от всех участников конфликта, то теперь появились признаки изменения этой линии. Так, в июле Москва после нескольких отказов утвердила кандидатуру посла Йемена в России, назначенного президентом Абд Раббо Мансур Хади.

Источники Mareb Press считают, что изменение дипломатического подхода России «направлено на обеспечение необходимых условий для обсуждения строительства российской военно-морской базы на йеменских берегах в будущем». О готовности предоставить России гарантии по строительству военно-морской базы несколько лет назад говорил бывший президент Йемена Али Абдалла Салех.

Оба президента, формально действующий и бывший, являются сейчас политическими противниками. Хади сбежал из страны в Саудовскую Аравию. Салех — союзник йеменского шиитского меньшинства, противостоящего коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом. При этом, как ни странно, российское присутствие может оказаться на руку обоим, отмечает Mareb Press.

По данным СМИ, после начала войны в Йемене там убито свыше 11 тысяч человек. В стране свирепствует эпидемия холеры. Почти две тысячи человек уже умерли от той болезни. Обещание предоставить гарантии для строительства военной базы, пожалуй, — единственное, что может пообещать России эта разоренная войной страна в обмен на срочную помощь.

В свое время Советский Союз экономически и политически поддерживал Народную Демократическую Республику Йемен. Это давало возможность использовать йеменский остров Сокотру, расположенный недалеко от побережья Сомали у входа в Аденский пролив, в интересах 8-й «Индийской» оперативной эскадры ВМФ СССР. Похоже, те времена могут вернуться.

О стратегической роли потенциальной военно-морской базы в Йемене «СП» рассказал бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Феликс Громов. Он командовал «Индийской» эскадрой с 1982 по 1984 годы.

— Значение базы в Йемене и тогда, и в будущем велико. Место очень функциональное. Ведь Аденский залив — точка пересечения важнейших торговых путей. Судоходство там мощное. Нефтеналивные танкеры, газовые… Все они идут через Аденский залив в Суэцкий канал. Поэтому, по-хорошему, иметь там военно-морскую базу неплохо.

Китайцы, вон, в Джибути открыли базу. Это как раз напротив Адена, на другой, южной, стороне залива. Вот вам и ответ на вопрос, насколько важное это место. Там, кстати, несколько баз: японская, французская остается и, кажется, американская тоже (в 2016 году власти Джибути одобрили строительство базы Саудовской Аравии — авт.).

Однако, думая о российской базе, прежде всего, нужно понять, что за силы внутри Йемена нам все это предлагают? Насколько они стабильны? Является ли их позиция мнением всей йеменской элиты или только ее части? Это уже политические вопросы.

Строить базу с выходом в Индийский океан нужно надолго. В свое время у нас были договора аренды аэродрома и узла связи в Йемене на 50 лет. Но когда ушел президент — началась гражданская война и все рухнуло. Так что нестабильная ситуация не способствует строительству. Когда они между собой разберутся, можно будет посмотреть, с кем вести переговоры. А обещания, данные в надежде, что Россия будет помогать без всяких гарантий — это не вариант.

— Специфика этого места такова, что там огромное количество иностранных военных баз. — пояснил главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов. — Джибути предоставляет такую возможность всем желающим. Но Китай там не получает ничего такого эксклюзивного, что отличало бы его от других стран, которые уже обосновались на этих берегах. Множество баз не меняет региональный контекст безопасности.

«СП»: — Тогда для чего Китай открыл базу в Джибути?

— Для Китая важен опыт постоянного военного присутствия за рубежом. Ведь это первая такая его база. В отличие от СССР, Пекин долгое время не имел полноценного военного флота. Тут еще важно психологическое самоощущение нации, которая впервые выходит на дальние морские рубежи. Со временем, через годы и десятилетия, этот опыт будет использован для реализации китайской мечты — иметь военно-морской флот открытого океана.

Об опыте советского военного присутствия в Йемене «СП» рассказал военный переводчик Владимир Дудченко.

— В 1970-е годы я работал в Йемене в течение трех лет… Полноценной военно-морской базы на острове Сокотра не было. Это миф. Там проводились учения по высадке десанта и на важных направлениях были полузакопаны наши старые танки Т-34. Они до сих пор стоят на острове, ржавеют, а туристы думают, что они остались от советской базы.

Хотя идея построить на Сокотре полноценную базу была. Хотели сделать противовес американской базе на Диего-Гарсиа в Индийском океане. Географическое положение острова Сокотра удачное, но не очень удобное для кораблей из-за малых глубин. К тому же материалы, технику везли из СССР, а это огромные деньги. Когда все подсчитали — решили отказаться от этой идеи.

Думаю, с тех пор там ничего не поменялось. Если дело и дойдет до какой-то базы, то не на Сокотре.

О ситуации, сложившейся в Йемене на данный момент, а также о возможной роли России в ее урегулировании рассказал эксперт по Йемену, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Серебров.

— Необходимо знать, что в йеменском кризисе Иран не является стороной конфликта. Это выдумка для того, чтобы прикрыть факт агрессии против Йемена. Хотя в Йемене действительно существует внутренний раскол, есть разные враждующие группировки. Прежде всего, это «север» и «юг». Саудовская Аравия пытается усилить этот раскол, чтобы вновь разделить страну в своих целях.

Еще один фактор — поддержка коалиции арабских стран со стороны США и Великобритании. Поставки оружия на многие миллиарды долларов являются топливом этого конфликта.

Интересы американцев и британцев понятны. Йемен — ворота в Средиземное море, в Европу. Кроме того, Йемен — ключ к безопасности всего Аравийского полуострова. Потому что с демографической точки зрения Йемен является локальным гигантом. Его население — 23 млн человек и ему нет равных на полуострове. Причем это все автохтоны*.

К тому же Йемен имеет огромный историко-культурный вес в арабской цивилизации.

Но, несмотря на два с половиной года войны и блокады, йеменский альянс, который создал полноценные органы власти в Сане, не собирается капитулировать перед превосходящими почти в сто раз силами коалиции. Альянс пользуется поддержкой народа и это уже очевидно.

«СП»: — Однако йеменцы платят за свое упорство большую цену…

— Ситуация в Йемене приближается к чудовищной по масштабу гуманитарной катастрофе, в которой могут погибнуть миллионы людей. С марта 2015 года саудовская коалиция, используя монополию в воздухе, каждый день совершает до 200 боевых вылетов на территорию Йемена. Результат: 40 тысяч калек и 12 тысяч, две трети из которых мирные жители, погибли.

Разбомбили практически все дороги, несколько сотен медицинских учреждений, школ. Острый дефицит горючего, а это блокирует поставки гуманитарной помощи.

Сейчас в Йемене в гуманитарной помощи нуждаются примерно 18 миллионов человек, а 9 миллионов на грани голодной смерти. Кроме того, в стране эпидемия холеры, ей болеют полмиллиона человек.

«СП»: — Более активное военное присутствие России уравновесило бы ситуацию в Йемене?

— С советского времени ситуация в Йемене поменялась кардинально. И режим там сменился, и политика России пока не четко определена. Хотя Россия, безусловно, пользуется поддержкой среди йеменского населения из-за того, что не поддерживает саудовскую коалицию в войне. Но при этом Москва не занимает и сторону хуситов, не поддерживает и бывшего президента Салиха.

Йеменцы расчитывают, что Россия с одной стороны вмешается и не даст разделить Йемен на зоны влияния между странами залива, США и Великобританией. А с другой — не позволит продолжаться этой варварской агрессии со стороны саудовской коалиции.

Следствием раздела Йемена может стать полное изменение баланса сил на полуострове. Регион погрузится в хаос, как это было в Сирии, Ираке и Ливии.

«СП»: — Бывший президент Салех предлагал Москве гарантии для строительства военно-морской базы. Когда то на острове Сокотра у нас была то ли база, то ли простая «якорная стоянка»…

— Сокотра — по-прежнему территория Йемена. Там сейчас проявляют активность Объединенные Арабские Эмираты, действующие непонятно в чьих интересах. Конечно, Сокотра — исключительно важный остров, на который имеют виды многие. Он может послужить и местом для военной базы. Понятно, что военные стремятся использовать удобное положение острова.

«СП»: — Каким еще образом Россия могла бы способствовать политическому урегулированию ситуации в Йемене?

— Россия могла бы выступить в качестве заинтересованного в общем урегулировании посредника. Поскольку все стороны конфликта испытывают к России определенное доверие и надежды. И, кроме того, Москва могла бы задействовать каналы в Совбезе ООН, так как апрельская резолюция 2015 года, которая задним числом узаконила саудовскую агрессию, давно изжила себя. Та резолюция является локомотивом войны и требует пересмотра.

* Здесь — коренные, не пришлые жители.

Сергей Аксенов