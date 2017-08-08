Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года



Снаряд с вероятным оснащением химическим зарядом на заводе по уничтожению химоружия

Источник: Павел Лисицын / РИА Новости Снаряд с вероятным оснащением химическим зарядом на заводе по уничтожению химоружияИсточник: Павел Лисицын / РИА Новости

Уничтожение запасов российских боевых отравляющих веществ завершится к концу сентября 2017 года. Об этом заявил "Интерфаксу" глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

Он указал, что процесс завершится с опережением ранее установленных графиков примерно на год. "Россия, приступившая к уничтожению боевых отравляющих веществ на пять лет позже, чем США, завершает этот процесс как минимум на шесть лет раньше. При этом химического оружия у нашей страны было на 10 тысяч тонн больше", — рассказал Капашин.

На данный момент, по его словам, уже уничтожены более 39,8 тысячи тонн отравляющих веществ (99,7 процента запасов). Соединенные Штаты будут уничтожать свои арсеналы до 2023 года.

Ранее, в марте 2017 года, председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что на программу уничтожения химоружия потрачено в общей сложности свыше 330 миллиардов рублей.

Россия начала утилизацию советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: "Горный" (Саратовская область), "Камбарка" и "Кизнер" (Удмуртская Республика), "Марадыковский" (Кировская область), "Почеп" (Брянская область), "Леонидовка" (Пензенская область), "Щучье" (Курганская область).

К осени 2016 года от всего накопленного СССР запаса боевой химии осталось около пяти процентов. В данный момент из семи исходных объектов хранение и уничтожение осуществляются только на объекте "Кизнер".