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Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США

09.08.2017 Lenta.ru 194 0
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Истребитель-бомбардировщик F-18/A-F
Взлетающий с авианосца истребитель-бомбардировщик F-18/A-F
Источник: U.S. Navy / James R. Evans

Иранский беспилотник приблизился к американскому палубному истребителю F/A-18, заходящему на посадку на авианосец "Нимиц", действующий в Персидском заливе. Об этом телеканалу CNN во вторник, 8 августа, сообщили два источника в военном ведомстве США.

Источники заявили, что дрон пытался вынудить пилота свернуть с курса на посадку. Аппарат шел сотней футов ниже истребителя и в 200 футах в стороне. Пилот был вынужден сманеврировать, уклоняясь от беспилотника.

Сообщается, что дрон не нес вооружения. Собеседники телеканала отметили, что действия операторов беспилотника следует признать "опасными и непрофессиональными".

Ударная группа авианосца "Нимиц" вошла в Персидский залив 1 августа. Совместно с группой авианосца "Джордж Буш", развернутой в Средиземноморье, она участвует в нанесении ударов по террористам группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
08.08.2017
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Страны
Ирак
Сирия
США
Продукция
CVN-77
F-18
Персоны
Буш Джордж
Проекты
Nimitz
Авианосец
БПЛА

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