АО "КТРВ" представит широкий спектр продукции на форуме "Армия-2017"



Управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующий управляемый боеприпас «Гром-Э2» разработки головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в подготавливаемой экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. За ней видна оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2. 23.08.2015

Источник: Михаил Жердев Управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующий управляемый боеприпас «Гром-Э2» разработки головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в подготавливаемой экспозиции КТРВ на авиасалоне МАКС-2015 в Жуковском. За ней видна оперативно-тактическая авиационная крылатая ракета Х-59МК2. 23.08.2015Источник: Михаил Жердев

ЦАМТО, 8 августа. С 22 по 27 августа АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) примет участие в третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который традиционно пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" (г. Кубинка, Московской области).

В ходе проведения форума на территории парка "Патриот" будет открыт новый демонстрационный центр КТРВ, где будут представлены как исторические образцы продукции предприятий холдинга, так и современные модели высокоточного оружия:

- от Корпорации "ТРВ":

- Тактическая противокорабельная ракета Х-35Э. Ракета предназначена для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 т и морских транспортов. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 5-6 баллов. Дальность пуска – до 130 км, скорость – 0,8М, масса БЧ – 145 кг.

- Авиационный и корабельный варианты управляемой противокорабельной ракеты Х-35УЭ. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно, а также наземных радиолокационно-контрастных целей. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 6 баллов. Дальность пуска – до 260 км, скорость – до 0,85М, масса БЧ – 145 кг.

- Авиационные управляемые ракеты типа Х-38МЭ модульного исполнения с комбинированными системами наведения, включающими инерциальную систему и варианты конечного точного наведения на основе ГСН лазерного (X-38МЛЭ) и тепловизионного (Х-38МТЭ) типа. Ракеты предназначены для поражения широкой номенклатуры наземных, а также надводных объектов в прибрежной полосе. Скорость – до 2,2М, масса БЧ – до 250 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая противокорабельная ракета Х-31А. Предназначена для поражения кораблей класса до эсминца включительно, следующих как одиночно, так и в составе ударных корабельных групп в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Дальность пуска – до 70 км, скорость – до 3М, масса БЧ – 94 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая противокорабельная ракета Х-31АД. Предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно. Ракета применяется в любых метеоусловиях при волнении моря до 5 баллов по целям типа эсминец и 4 баллов по целям типа ракетный крейсер. Дальность пуска – до 160 км, скорость – до 2,2М, масса БЧ – 110 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31П. Предназначена для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) средней и большой дальности, а также других РЛС наземного и морского базирования различного назначения. Дальность пуска – до 110 км, скорость – до 3М, масса БЧ – до 90 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПК. Предназначена для поражения РЛС, в том числе с вынесенными вверх антенными устройствами (до 15 м), из состава ЗРК средней и большой дальности, а также других РЛС наземного базирования. Дальность пуска – до 110 км, скорость – до 3М, масса БЧ – до 90 кг.

- Авиационная высокоскоростная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-31ПД. Предназначена для поражения РЛС ЗРК. Ракета применяется в любых метеоусловиях. Дальность пуска – до 250 км, скорость – до 3,5М, масса БЧ – 110 кг.

- Береговой подвижный ракетный комплекс "Бал-Э" с противокорабельными ракетами Х-35Э. В составе комплекса, который будет представлен на стенде: самоходный пункт управления и связи, самоходная пусковая установка, транспортно-перегрузочная машина. Предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Дальность применения – до 120 км при глубине позиционного района до 10 км от береговой черты.

- от "ГосМКБ "Радуга":

- Авиационная управляемая ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК. Предназначена для поражения широкой номенклатуры надводных радиолокационно-контрастных целей от "катера" до "крейсера" в любое время суток, как в простых, так и в сложных гидрометеорологических условиях (при волнении моря до 6-ти баллов) в открытом море и вблизи береговой черты. Дальность пуска – до 285 км, скорость – до 0,9М, масса БЧ – 320 кг.

- Авиационная управляемая ракета повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК2. Предназначена для поражения широкой номенклатуры неподвижных наземных целей с известными координатами местонахождения, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. В ракете реализован принцип "пустил-забыл". Дальность пуска – до 285 км, скорость – до 0,9М, масса БЧ – до 320 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-РЛС" Х-58УШКЭ. Предназначается для поражения наземных РЛС, работающих в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2–11 ГГц и в режиме непрерывного излучения в диапазоне А. Ракета применяется как по запрограммированным целям, так и по оперативно обнаруженным целям системой целеуказания самолета. Дальность пуска – до 245 км, скорость – до 3,5М, масса БЧ – 149 кг.

- от "Гос МКБ "Вымпел":

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭП), на фоне земной и водной поверхности, в т.ч. с многоканальным обстрелом по принципу "пустил-забыл". Дальность пуска – до 200 км, масса БЧ – 60 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности РВВ-СД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) в любое время суток, на всех ракурсах, в условиях РЭП, на фоне земной и водной поверхности, в т.ч. с многоканальным обстрелом по принципу "пустил-забыл". Дальность пуска – до 110 км, масса БЧ – 22,5 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД. Предназначена для поражения воздушных целей (самолеты, вертолеты) в любое время суток, с любых направлений, при активном противодействии противника. Дальность пуска – до 40 км, масса БЧ – 8 кг.

- Авиационная управляемая ракета класса "воздух-поверхность" Х-29ТЕ. Предназначена для поражения визуально видимых высокопрочных наземных и надводных целей. Дальность пуска – до 30 км, скорость – до 1,4М, масса БЧ – 320 кг.

- от ГНПП "Регион":

- Корректируемая авиационная бомба КАБ–1500ЛГ-Ф-Э с лазерной гиростабилизированной головкой самонаведения и с фугасной боевой частью. Предназначена для поражения неподвижных наземных и надводных целей типа железнодорожных и шоссейных мостов, военно-промышленных объектов, кораблей и транспортных судов, складов боеприпасов, железнодорожных узлов. Общая масса 1525 кг, масса БЧ – 1170 кг.

- Корректируемая авиационная бомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500Кр. Предназначена для поражения наземных и надводных малоразмерных прочных целей (складов, военно-промышленных объектов, кораблей на стоянках). Общая масса – 520 кг, масса БЧ – 380 кг.

- Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э. Предназначена для поражения легкоуязвимой техники, железнодорожных узлов, складов боеприпасов и т.п. Применяются одиночно и залпом с самолетов фронтовой авиации, оборудованных системами лазерного подсвета, а также при внешнем подсвете цели. Общая масса – 256 кг, масса БЧ – 96 кг.

- Авиационная противолодочная ракета АПР-3Э. Предназначена для поражения современных и перспективных подводных лодок, находящихся в любых положениях: надводном, под перископом, подводном – на глубине до 800 м.

- Малогабаритный противолодочный комплекс с антиторпедой "Пакет-Э/НК". Предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Комплекс применяется при любых метеоусловиях, скорости ветра до 20 м/с, волнении моря до 5 баллов.

- Комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой "Шквал-Э". Предназначен для поражения надводных целей. Может быть размещен на надводных кораблях, подводных лодках или на стационарных установках. Подводная ракета развивает скорость до 100 м/с.

- Противолодочная корректируемая авиационная бомба "Загон-1" (С3В). Предназначена для поражения подводных лодок, находящихся в надводном, под перископом и подводном положениях при глубинах их хода до 600 м. Авиабомба может эффективно применяться при волнении моря до 6 баллов без ограничений по регионам Мирового океана. Предпочтительная область применения – фиорды, заливы и другие районы, в которых затруднено применение другого управляемого оружия. Общая масса – 94 кг, масса ВВ – 19 кг.

- от ВПК "НПО машиностроения":

- Береговой подвижный ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной ракетой "Яхонт". Предназначен для поражения надводных и береговых целей в условиях организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника. Дальность применения – до 300 км. В составе комплекса, представленного на стенде корпорации: машина боевого управления, самоходная пусковая установка, машина обеспечения боевого дежурства, транспортно-заряжающая машина.

- Малый космический аппарат (МКА) "Кондор-Э" из состава космической системы дистанционного зондирования земли. МКА оснащен радиолокатором с синтезируемой апертурой. Предназначен для проведения всепогодных круглосуточных радиолокационных съемок заданных участков земной поверхности (суши и моря), накопления на борту полученной информации и передачи ее на наземные пункты приема в микроволновом диапазоне спектра электромагнитного излучения.

- Космическая платформа мини класса. Может быть использована для решения задач дистанционного зондирования Земли, научных задач, отработки технологий и т.п. Также может быть использована как база для космического аппарата с оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения с точностью определения координат наземных объектов до 2,5 метров в панхроматическом канале.

- от Концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор":

- Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ-1 с тепловой энергосиловой установкой. Предназначена для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Дальность пуска – до 50 км, скорость – до 50 узлов, масса ВВ – не менее 300 кг.

- Морская донная мина МДМ-1. Предназначена для создания минной опасности и поражения надводных кораблей и подводных лодок в надводном и подводном положении. Взрыватель допускает использование мины и в трехканальном варианте, и в двухканальном.

Кроме современных образцов, в Демонстрационном центре корпорации будет представлен широкий спектр управляемых ракет и ракетных систем, имеющих несомненную историческую ценность. Корпорация ТРВ, ВПК "НПО машиностроения", ГосМКБ "Радуга" и ГосМКБ "Вымпел" представят образцы, которые по праву занимают почетные места в истории развития высокоточного ракетного вооружения. Некоторые из них до сих пор состоят на вооружении не только Вооруженных сил России, но и многих зарубежных стран, успешно решая поставленные боевые задачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".