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Подводная лодка "Краснодар" с ракетами "Калибр" прибудет в Севастополь

09.08.2017 РИА Новости 310 0
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Дизель-электрическая подводная лодка Краснодар в акватории реки Невы. 26 июля 2016
Дизель-электрическая подводная лодка Краснодар в акватории реки Невы. 26 июля 2016
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" Б-265 "Краснодар" прибудет в Севастополь в среду 9 августа, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны РФ.

"Краснодар" станет четвертой по счету подлодкой проекта 636 "Варшавянка", вошедшей в состав Черноморского флота. На вооружении "Краснодар" имеет 6 носовых торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра с автоматическим заряжанием, 18 торпед, 24 мины, 4 ракеты "Калибр", ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.

"Встреча четвертой подводной лодки проекта 636 "Варшавянка" Б-265 "Краснодар" в Севастополе запланирована на 9 августа", - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в мае она начала межфлотский переход из Балтики на Черное море. С мая по август выполняла задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море. Тридцать первого мая подлодка нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористической группировки ИГ* к востоку от Пальмиры.

Субмарина была спущена на воду в апреле 2015 года. Подлодки проекта 636 "Варшавянка" считаются одними из самых бесшумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС, а потому они могут оставаться невидимыми для противника.

* Террористическая организация, запрещенная в России
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ

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