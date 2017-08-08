Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона

09.08.2017 РИА Новости 356 0
0
Понравилась новость?
 +2
Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фото
Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

АЛАБИНО (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его данным, российская команда заняла первое место с результатом - 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.

Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Финал соревнований пройдет 12 августа.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Танковый биатлон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 13:04
  • 19
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 09.08 12:47
  • 1
Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)
  • 09.08 12:40
  • 8
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 12:27
  • 2
Догнать и перегнать кукурузник
  • 09.08 12:07
  • 26
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 09.08 11:51
  • 2
Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе
  • 09.08 11:44
  • 3
Детали проекта самолета М-60
  • 09.08 10:53
  • 1
Бангладеш хочет купить украинские бронеавтомобили ?
  • 09.08 10:46
  • 2
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 10:31
  • 383
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 09.08 10:23
  • 1
Троянский комплекс
  • 09.08 09:25
  • 5
Как Азербайджан будет сбивать армянские "Искандеры"
  • 09.08 09:18
  • 137
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 09:17
  • 13
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 09.08 08:31
  • 6
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
другие обсуждаемые темы