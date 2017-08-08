Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона
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Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
АЛАБИНО (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По его данным, российская команда заняла первое место с результатом - 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.
Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.
Финал соревнований пройдет 12 августа.
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08.08.2017
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