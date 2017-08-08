

Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

АЛАБИНО (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его данным, российская команда заняла первое место с результатом - 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.

Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Финал соревнований пройдет 12 августа.