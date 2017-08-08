"АльфаСтрахование" застрахует ответственность при запуске двух спутников на $300 млн
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РН «Протон-М»
Источник: stella-sol.info
Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" и ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" заключат договор страхования гражданской ответственности при запуске ракет-носителей "Протон-М" с космическими аппаратами Amazonas 5 и AsiaSat 9. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.
Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников. Страховка распространяется на случаи, произошедшие как в полях падения отделяющихся частей ракеты-носителя, так и за их пределами, включая ущерб окружающей среде, а также на период управляемого спуска космического аппарата с орбиты, если это понадобится, отмечается в сообщении.
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08.08.2017
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