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"АльфаСтрахование" застрахует ответственность при запуске двух спутников на $300 млн

09.08.2017 ТАСС 150 0
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РН «Протон-М»
РН «Протон-М»
Источник: stella-sol.info

Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" и ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" заключат договор страхования гражданской ответственности при запуске ракет-носителей "Протон-М" с космическими аппаратами Amazonas 5 и AsiaSat 9. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

Страховка работает на случай причинения вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц при запуске спутников. Страховка распространяется на случаи, произошедшие как в полях падения отделяющихся частей ракеты-носителя, так и за их пределами, включая ущерб окружающей среде, а также на период управляемого спуска космического аппарата с орбиты, если это понадобится, отмечается в сообщении.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева

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