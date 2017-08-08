Российская команда вышла в финал "Танкового биатлона"
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Источник: © Минобороны России
Финал соревнований состоится 12 августа
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 8 августа. / ТАСС/. Российская сборная одержала победу в первом полуфинале "Танкового биатлона", проводящегося в рамках Армейских международных игр, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
По ее данным, российская команда заняла первое место с результатом 1 час 36 минут. В первом полуфинале, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.
Второй и третий полуфинальные заезды пройдут 9 и 10 августа. В них примут участие сборные Армении, Казахстана, Белоруссии, Монголии, Индии, Ирана, Венесуэлы и Китая.
Финал соревнований состоится 12 августа.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.
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08.08.2017
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