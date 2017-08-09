Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе



БПЛА RQ-11 Raven. Источник: Военное обозрение

Источник: Военное обозрение БПЛА RQ-11 Raven. Источник: Военное обозрениеИсточник: Военное обозрение

Американские беспилотники Raven, которые поставлены на Украину, легко и быстро теряются, кроме того, возникают проблемы с квалификацией операторов, заявил волонтер украинского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

По его словам, беспилотники Raven не рассчитаны на войну с высокотехнологичным противником, имеющим средства радиоэлектронной борьбы, а также на территории с большим количеством линий электропередач и на зимние условия, передает УНИАН.

Дейнега отмечает, что Raven, как заявлено, способен летать на расстояния до 10 километров, однако фактически военные подтвердили пуски на максимальную дальность в шесть километров, после этого беспилотник терял управляемость, а качество передаваемого изображения «падало до неприемлемого». Еще больше сократиться расстояние могло из-за возникновения на маршруте линий электропередач или любого другого источника электромагнитного излучения.

Также Дейнега рассказал, что передача сигнала ведется по незащищенному аналоговому каналу, то есть при наличии оборудования его могут смотреть обе стороны. Волонтер считает, что для войн в Африке и Афганистане беспилотник полезен, а в условиях позиционной войны с технически сильным противником эти «комплексы оказались техникой одного класса с бытовыми квадрокоптерами».

Кроме того, отметил он, по возможностям они, как выяснилось, уступают беспилотникам украинского производства, в частности «Лелеке-100». Не достигается эффективность беспилотника и из-за низкой квалификации экипажа - людей для управления БПЛА готовили в США и Житомире, и в украинском случае качество подготовки было значительно ниже. Более того, многие из тех, кто прошел эту подготовку, уже демобилизовались.

Также пугает украинских солдат балансовая цена беспилотника, так как после потери есть риск понести за это материальную ответственность. Цена предоставленных Украине комплексов - 12 млн долларов.

Дейнега отмечает, что беспилотники - лишь один пример, на самом же деле значительная часть предоставленной Западом военной помощи Украине используется неэффективно или вообще не используется по разным причинам.

Добавим, что США всерьез рассматривают возможность поставки Украине летального оружия. Так, уже известно, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Украине высокотехнологичные переносные противотанковые комплексы Javelin.

Сергей Гурьянов