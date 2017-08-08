Американский генералитет о танке будущего



Американский танк M1A2 с усиленной защитой днища

Источник: www.militaryparitet.com Американский танк M1A2 с усиленной защитой днищаИсточник: www.militaryparitet.com

Как сообщает интернет-портал «Популярная механика», начальник штаба армии США Марк Майлли на полях Национального пресс-клуба в Вашингтоне высказал своё мнение насчет облика американского танка будущего, который в перспективе придет на замену M1 Abrams.

С его слов, в новых бронемашинах будут востребованы только прорывные технологии, то есть техника будет построена полностью с нуля, не имея никакого отношения к предыдущим моделям. По его мнению, модернизация является тупиковым направлением танкостроения, так как приводит к повышению веса и уменьшению подвижности изделия. Так, начальные версии Abrams имели массу 58 тонн, в настоящее время – уже 70 тонн. К этому приводит усовершенствование практически любой составляющей танка – будь то увеличение калибра пушки, мощности двигателя или бронирования.

Применение передовых разработок даст возможность создать технику поменьше, мобильнее и мощнее. К примеру, установка рельсотрона на танке снизит массу, но при этом придаст большую мощность. Дистанционное управление позволит машине функционировать на местности, непригодной для людей [ВО – А без ДУ это разве невозможно?].

Настоящей революцией станет использование абсолютно новой брони, отличающейся легкостью и повышенными защитными характеристиками. Она будет способна справиться как с противотанковыми ракетами, так с пехотными противотанковыми ружьями.

Роботизация машины позволит прокладывать маршрут в автономном режиме, что даст возможность команде сконцентрироваться на решении боевых задач. Хотя можно обойтись полностью без экипажа.

Однако, как полагает Марк Майлли, на текущий момент и в ближайшей перспективе танковый парк оправдывает возложенные на него задачи, поэтому необходимость создания принципиально новой модели возникнет не раньше чем через 25 лет.