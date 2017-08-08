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Правительство собралось лишить Минобороны надзора за военным строительством

09.08.2017 Lenta.ru 522 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Экспертизу проектной документации и анализ смет на строительство объектов оборонного назначения планируется передать от Минобороны в ведение Минстроя. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате правительства.

Собеседник редакции пояснил, что правительство хочет обеспечить тем самым большую прозрачность и управляемость в части расходования средств на капитальное строительство, которое ведется в интересах военного ведомства.

На совещании, которое прошло в конце мая у вице-премьера Дмитрия Рогозина, обоим министрам (Сергею Шойгу и Михаилу Меню) было поручено выработать совместную позицию по этому вопросу. Источники издания утверждают, что военные предоставили ряд возражений, из-за которых "решение подвисло", но в перспективе намечены новые совещания по теме перераспределения полномочий между Минобороны и Минстроем.

В кабинете министров полагают, что после недавней ликвидации Спецстроя и передачи его функций ФГУП Минобороны процесс утратил контролируемость. "Минобороны само будет возводить объекты и само же их проверять, сверять сметы… В этом есть что-то неправильное",— отмечает источник издания.

В военном ведомстве, в свою очередь, не согласны с этим, утверждая, что нововведение забюрократизирует работу и вызовет срывы сроков.

Как пишет газета, цена вопроса только в 2017 году превышает 118 миллиардов рублей: к концу года Минобороны должно получить более трех тысяч объектов военного назначения и социальной инфраструктуры. В рамках решения этой задачи на недавней коллегии ведомства была поставлена задача формирования единого военно-строительного комплекса.
08.08.2017
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Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей

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