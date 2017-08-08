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Российская команда победила в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2017

09.08.2017 РИА Новости 227 0
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Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области
Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сборная команда Вооруженных сил РФ стала победителем международного конкурса "Военное ралли", проходившего в рамках Армейских международных игр - 2017, второе место заняла сборная ВС Египта - единственного иностранного участника соревнований, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"На всех трех этапах "Военного ралли" сборная ВС России показала лучшие результаты и заслуженно стала победителем конкурса. Ничего другого от наших военных водителей я не ожидал, ведь это лучшие представители данной профессии, прошедшие жесточайший отбор в масштабах всех Вооруженных сил страны", - сказал Булгаков.

"Достойно выступила и команда ВС Египта, впервые принимавшая участие в конкурсе "Военное ралли" и занявшая второе место. И российские, и египетские военные водители успешно справились с тяжелыми условиями бездорожья на трассе общей протяженностью 1700 км, 40-градусной жарой и сложным спецучастком на маршруте Элиста - Волгоград протяженностью 280 км", - отметил замминистра.

По его словам, "наблюдатели от иностранных государств, следившие за соревнованиями, видят перспективу проведения конкурса, поэтому на будущих состязаниях количество участников вырастет в разы".

Он отметил, что для повышения своего мастерства в соревнованиях вне конкурса участвовали команды от Росгвардии и оборонных предприятий страны. Лучшие результаты среди них показала команда Росгвардии, ставшая бронзовым призером состязаний.

"Судейство в ходе конкурса было абсолютно беспристрастным, поскольку действия всех экипажей оценивались судейской коллегией путем анализа данных, полученных от средств объективного контроля - беспилотных летательных аппаратов и аппаратуры системы ГЛОНАСС", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Булгаков сообщил, что награды победителям и призерам "Военного ралли" в воскресенье на торжественной церемонии в Волгограде вручил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко, объявивший затем о закрытии соревнований.
08.08.2017
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Булгаков Дмитрий
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