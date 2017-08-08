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ВС Словакии приняли на вооружение первую пару вертолетов UH-60M "Блэк Хоук"

09.08.2017 ЦАМТО 170 0
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Black_Hawk_UH-60M
Black Hawk UH-60M. Фото с сайта Sikorsky

ЦАМТО, 8 августа. Минобороны Словакии объявило о состоявшейся 3 августа на авиабазе в Прешове церемонии принятия на вооружение вертолетного авиакрыла им. генерал-полковника Яна Амбруша первой пары многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хоук".

В мероприятии принял участие министр обороны Петер Гайдош (Peter Gajdos).

В ходе церемонии министр пообещал продолжить модернизацию Вооруженных сил в соответствии с "Долгосрочным планом усиления обороноспособности страны".

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2015 года Минобороны Словакии начало оценку возможности покупки в США девяти вертолетов UH-60 "Блэк Хоук" для замены российских Ми-17, состоящих на вооружении с 1988 года, и снижения зависимости в поставке запчастей от России.

В феврале 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Словакии девяти UH-60M, а также связанных с контрактом оборудования и услуг. В конце апреля 2015 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что закупит девять вертолетов UH-60 "Блэк Хоук" компании Sikorsky в рамках программы "Иностранные военные продажи". Общая стоимость продажи оценивалась в 261 млн. долл. Соглашение предусматривало поставку вертолетов, а также полного пакета обслуживания, подготовку экипажей и технического персонала. Вертолеты будут использоваться для обучения, поддержки операций СВ и ССО, а также урегулирования кризисов.

Первая пара вертолетов прибыла в Словакию в конце июня 2017 года. Согласно планам, еще два UH-60M "Блэк Хоук" будут поставлены в 2018 году, а оставшиеся 5 машин – в 2019 году. Все новые вертолеты UH-60M войдут в состав размещенного в Прешове вертолетного авиакрыла им. генерал-полковника Яна Амбруша.

Четыре экипажа ВС Словакии уже прошли обучение в США. Подготовка еще двух завершится к концу года.
08.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
Sikorsky Aircraft
Минoбороны РФ

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