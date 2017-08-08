За пять лет ВВС Индии потеряли в результате авиапроисшествий 29 ед. авиатехники



Авария самолета Су-30МКИ ВВС Индии 16 октября 2014 г

Источник: www.militaryparitet.com Авария самолета Су-30МКИ ВВС Индии 16 октября 2014 гИсточник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 8 августа. По информации государственного министра обороны Индии Субхаша Бхамре, в течение последних пяти лет (с 2012/13 по 2016/17 ф.г.) ВВС Индии потеряли в результате аварий и авиакатастроф, произошедших из-за технических неисправностей и ошибок пилотов, 29 ед. авиационной техники.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на информацию, предоставленную министром индийскому парламенту 21 июля, с апреля 2012 года по июль 2017 года ВВС потеряли пять многоцелевых истребителей Су-30МКИ и три учебно-тренировочных самолета. Детали авиапроисшествий не раскрываются.

По данным источников Jane's в ВВС Индии, в течение пяти лет также в результате авиапроисшествий были потеряны 12 истребителей МиГ-21, пять штурмовиков "Ягуар" компании SEPECAT, C-130 американской Lockheed Martin и Ан-32. Кроме того, в перечень потерь входят российский вертолет Ми-17 и индийский усовершенствованный легкий вертолет "Дхрув".

МО Индии 1 августа опубликовало еще один ответ Субхаша Бхамре парламенту, в котором указано количество авиапроисшествий по годам с самолетами и вертолетами ВВС в период с 2014/15 по 2017/18 ф.г. Согласно этому сообщению, в 2014/15 ф.г. ВВС потеряли 9 самолетов и 1 вертолет, в 2015/16 ф.г. – 5 самолетов и 1 вертолет, в 2016/17 ф.г. – 8 самолетов и 2 вертолета, в 2017/18 ф.г. (по состоянию на 27.07.2017 г.) – 2 самолета и 1 вертолет. В этих авиапроисшествиях погибли 9 индийских пилотов.

Наиболее тяжелая катастрофа произошла в июле 2016 года, когда над Бенгальским заливом потерпел катастрофу Ан-32, в результате которой погибли 29 человек, находившихся на борту.

По оценке экспертов Jane's, потери ВВС Индии в результате авиапроисшествий являются одними из самых высоких среди военно-воздушных сил стран мира. Судя по выводам отчетов парламентских комитетов по обороне, а также надзирающих органов, основными причинами потерь являются технические проблемы при эксплуатации устаревшей техники и ошибки пилотов. Кроме того, ВВС Индии столкнулись с проблемой нехватки пилотов истребителей. Согласно отчету парламентского комитета по обороне, в апреле 2015 года соотношение самолетов и пилотов составило 1:0,81, что существенно ниже требуемого уровня 1:1,25.