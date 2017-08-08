На "Армии-2017" впервые продемонстрируют "Ночной бой"
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Буксируемая гаубица "Мста-Б" калибра 152 мм
Источник: Виктор Толочко/ТАСС
КУБИНКА (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Боевые возможности российской военной техники впервые продемонстрируют на форуме "Армия-2017", заявил во вторник в ходе брифинга с иностранными военными атташе начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот".
"В этом году впервые в рамках динамической программы форума спланирован показ возможностей вооружения, военной и специальной техники в ночное время", - сказал Миронов.
Он добавил, что всего в динамическом показе на полигоне Алабино задействуют 255 современных и перспективных образцов вооружений, в том числе восемь робототехнических комплексов.
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08.08.2017
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