На "Армии-2017" впервые продемонстрируют "Ночной бой"



Буксируемая гаубица "Мста-Б" калибра 152 мм

Источник: Виктор Толочко/ТАСС Буксируемая гаубица "Мста-Б" калибра 152 ммИсточник: Виктор Толочко/ТАСС

КУБИНКА (Московская область), 8 авг - РИА Новости. Боевые возможности российской военной техники впервые продемонстрируют на форуме "Армия-2017", заявил во вторник в ходе брифинга с иностранными военными атташе начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот".

"В этом году впервые в рамках динамической программы форума спланирован показ возможностей вооружения, военной и специальной техники в ночное время", - сказал Миронов.

Он добавил, что всего в динамическом показе на полигоне Алабино задействуют 255 современных и перспективных образцов вооружений, в том числе восемь робототехнических комплексов.