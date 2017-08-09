Бангладеш хочет купить украинские бронеавтомобили ?

Зарегистрированная в Турции компания Delta Defence Savunma Sanayi A.?., являющаяся фактически созданным в 2014 году турецким представительством украинского государственного концерна "Укроборонпром", 25 июля 2017 года сообщила, что получила контракт главного управления оборонных закупок (Directorate General of Defence Purchase - DGDP) министерства обороны Бангладеш на поставку вооруженным силам и полиции Бангладеш 680 бронированных машин украинского производства на общую сумму будто бы "до 1 млрд долл". 6 августа сообщение о данном контракте разместил также бангладешский веб-ресурс www.bdmilitary.com , хотя неясно, является ли это сообщение незвисимым подтверждением данного контракта или (что более вероятно, судя по дословному повторению текста) позаимствовано с турецких ресурсов. Следует отметить, что со стороны самого ГК "Укроборонпром" никаких сообщений о своем столь крупном экспортном достижении не поступало.

Бронеавтомобили серии "Козак" разработки НПО "Практика" (Киев), рекламируемые компанией Delta Defence Savunma Sanayi A.?., являющейся фактически турецким представительством украинского государственного концерна "Укроборонпром". Слева направо: "Козак-5", "Козак-2", "Козак-2М" (с) Delta Defence Savunma Sanayi A.?.

Согласно пресс-релизу Delta Defence, Бангладеш должен получить 680 бронированных машин, из которых 600 должны быть легкими бронированными машинами TUR-K2 с колесной формулой 4х4, а 80 - бронетранспортерами TUR-K3 с колесной формулой 6х6. Поставка должна быть рассчитана на пять лет, причем в 2018 году должны быть поставлены первые 100 машин TUR-K2, в 2019 году - еще 150 машин TUR-K2, а остальные - в период до 2022 года. 80 же бронетранспортеров TUR-K3 должны быть поставлены "в течении девяти месяцев" (!).

Согласно тексту пресс-релиза Delta Defence и веб-сайту этой компании, бронированная машина TUR-K2 является ничем иным, как скандально известным украинским бронеавтомобилем "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", серийный выпуск которого осваивается на ГП "Львовский бронетанковый завод". Однако сам пресс-релиз Delta Defence иллюстрирован фотографиями другой машины - бронеавтомобиля "Козак-2М" разработки киевского НПО "Практика", выполненного на автомобильном шасси Iveco.

Украинский веб-ресурс defence-blog.com в свою очередь, сославшись 7 августа на публикацию www.bdmilitary.com, также утверждает, что TUR-K2 является бронеавтомобилем "Козак-2М", а бронетранспортер TUR-K3 является другой разработкой НПО "Практика" - машиной "Отаман 6х6", впервые продемонстрированной в Киеве в отктябре 2016 года. Ресурс defence-blog.com , впрочем, со ссылкой на свои "источники", утверждает, что НПО "Практика" и Delta Defence находятся только в стадии переговоров с бангладешской стороной о поставке этих машин, и что контракт пока не заключен.

Со стороны bmpd заметим, что нет сомнений в том, что если этот контракт будет заключен, то это станет феерическим приключением для бангладешских военных и перипетии реализации такого контракта привлекут немалое внимание.

Заметим также, что компания Delta Defence занимается также продвижением харьковского дизельного двигателя 6ТД-2 для возможной установки на турецкий танк Altay.

Бронеавтомобиль "Козак-2М" в пятидверном исполнении разработки НПО "Практика" (Киев), представленный компанией Delta Defence Savunma Sanayi A.?., являющейся фактически турецким представительством украинского государственного концерна "Укроборонпром" (с) Delta Defence Savunma Sanayi A.?.

Бронеавтомобиль "Дозор-Б" разработки ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова", рекламируемый как TUR-K2 компанией Delta Defence Savunma Sanayi A.?., являющейся фактически турецким представительством украинского государственного концерна "Укроборонпром" (с) Delta Defence Savunma Sanayi A.?.