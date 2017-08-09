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Индонезия заплатит за российские истребители маслом

09.08.2017 Ведомости 1144 19
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Истребитель Су-35
Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США
Источник: АО "Компания "Сухой"

Контракт на поставку 11 Су-35 могут заключить до конца года

Госкорпорация «Ростех» и индонезийская торговая госкомпания PT.PPI заключили в пятницу в Москве меморандум о программе встречной торговли (российских закупок индонезийских товаров) в рамках контракта на поставку 11 истребителей Су-35 для ВВС этой страны, сообщил «Ростех». «Российская сторона сохраняет за собой право выбора товаров и торговых партнеров-производителей в Индонезии. Структура соглашения предусматривает расширение поставок наиболее перспективных товаров», – отмечается в пресс-релизе.

О том, что правительство Индонезии утвердило закупку 11 Су-35, 28 июля сообщил министр обороны страны Рямизард Рячуду

М. Стулов / Ведомости

Индонезийская делегация посетила также Минпромторг. Обе страны имеют большой опыт в производстве пальмовых и растительных масел, сказал во время встречи министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита: «Поэтому у нас возникла идея предложить вам создать российско-индонезийскую ассоциацию по растительным маслам» (цитата по пресс-релизу Минпромторга). О том, что правительство Индонезии утвердило закупку 11 Су-35, 28 июля сообщил министр обороны страны Рямизард Рячуду.

История с пальмовым маслом – одна из иллюстраций столкновения интересов потребителей с интересами государства и отраслевых лоббистов

Переговоры о поставке Су-35 в Индонезию, которая уже имеет на вооружении 15 истребителей Су-27/30 (Су-35 – радикальная модернизация этого типа), велись как минимум с 2013 г. и несколько раз стороны были близки к подписанию контракта, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту». Обсуждение затянулось из-за ряда проблем, прежде всего финансовых, но сейчас стороны вышли на финишную прямую, о чем свидетельствует подписанный «Ростехом» меморандум, поясняет собеседник: контракт с высокой степенью вероятности будет подписан до конца года и частично оплачен пальмовым маслом, каучуком и другими индонезийскими товарами. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

Су-35 разработан «Сухим» за счет банковских кредитов, но его первым заказчиком стали ВВС России, закупившие 98 машин (из них поставлено более 60). В 2015 г. после перерыва в 10 лет, в течение которых Китай не закупал российские истребители, был заключен и в настоящее время выполняется контракт с Пекином на поставку 24 машин.

Оплата маслом и другими товарами не означает, что их физически привезут в Россию, поясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Речь идет, как правило, о биржевых товарах, которые легко реализовать на рынках региона. Стоимость поставки 11 истребителей может составить до $1 млрд, считает эксперт. По его мнению, контракт с Индонезией не менее знаменателен, чем с Китаем, поскольку эта страна имеет доступ к самолетам западного производства и сделка стимулирует ряд других стран региона, в первую очередь Вьетнам, к закупке новых российских истребителей.


Алексей Никольский
06.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ведомости
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индонезия
Китай
Россия
Продукция
Су-27
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ
ЦАСТ
Персоны
Макиенко Константин

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  • Комментарии
Комментариев 19, отображено с 1 по 19
RU
штурм
2876
№1
09.08.2017 01:16
Платить нужно ЗОЛОТОМ!
+1
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RU
BorSch
4017
№2
09.08.2017 03:43
Цитата, q
Речь идет, как правило, о биржевых товарах, которые легко реализовать на рынках региона.
Это успокоительное вранье - было бы легко реализовать - реализовали бы сами и расплатились деньгами. Со времен аналогичного по условиям первого контракта на истребители, РФ стала крупнейшим импортером этих индонезийских помоев - пальмового масла.
Позор позорный, а не сделка.
+1
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просто экспл
3689
№3
09.08.2017 04:15
BorSch не позорьтесь и уберите этот пропагандистский фильм снятый по чьему то заказу (то есть мамнтов тут чью то денежку отрабатывает) .
пальмовое масло это прекрасный и очень полезный продукт , вредным оно становится только после гидрогенезации , которое делает вредным ЛЮБОЙ растительный жир .
повторю - ЛЮБОЙ.
и подсолнечное масло и оливковое и даже чесночное будет вредным если его гидрогенезировать .
поищите инфу по маргарину например.
кстати в нефтяных цистернах можно возить и молоко и минеральную воду , перестанете пить минералкуу и молоко ?
а то что если какой то {вырезано цензурой} возит пальмовое масло в нефтяных цистернах , это проблема этого  {вырезано цензурой} , а не продукта .
0
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RU
VK
352
№4
09.08.2017 06:02
Российские торговые компании, занимающиеся импортом масла уже получают стресс, ведь эта новость сулит им закрытие направления или всего бизнеса.

Ну и, имея некоторый опыт в совершении сделок, могу сказать, что если все знают, что ты с одним партнёром заключил сделку на таких льготных условиях, то остальные будут давить ещё сильнее. Тот же Китай или Индия понимают, что для нас они очень ценные клиенты, потому и руки будут выкручивать сильнее. Так что в целом это подход не правильный, не профессиональный. Если уж и заключаются такие сделки, то рот надо держать на замке.

Ещё  могу сказать такое: да, пальмовое масло это биржевой товар. И его можно продать на бирже. Но автор не говорит, что цены на этот товар могут меняться в 2-2,5 раза). С января этого года цены фьючерса упали с 590 до 486 $ и продолжают снижаться. Сколько они будут составлять к моменту поставки можно только гадать.
+2
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RU
Воин3D
1162
№5
09.08.2017 07:50
Цитата, просто экспл сообщ. №3
BorSch не позорьтесь и уберите этот пропагандистский фильм снятый по чьему то заказу (то есть мамнтов тут чью то денежку отрабатывает) .
пальмовое масло это прекрасный и очень полезный продукт , вредным оно становится только после гидрогенезации , которое делает вредным ЛЮБОЙ растительный жир .
Кому он полезный? Простым людям? Ах да, олигархи же едят другую пищу... А вы народ... жрите не съедобное и не качественное. Эти сволочи большевики зря травили население натуральными жирами, нужно поскорее набивать карманы за счет продажи псевдо съедобного нелеквида.
+1
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RU
Hazzard
6943
№6
09.08.2017 07:55
Цитата, штурм сообщ. №1
Платить нужно ЗОЛОТОМ!

Какая разница?
0
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RU
штурм
2876
№7
09.08.2017 08:41
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Какая разница?

За пальмовое масло можно продать старые танки или подремонтированные МиГ-29 списанные из ВКС, но никак не самые современные истребители.
Теперь за наше передовое  оружие начнут предлагать всякое дерьмо, очень плохой путь....
+2
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RU
BorSch
4017
№8
09.08.2017 08:42
Цитата, просто экспл сообщ. №3
не позорьтесь и уберите этот пропагандистский фильм снятый по чьему то заказу
пальмовое масло это прекрасный и очень полезный продукт
чесночное масло
в нефтяных цистернах можно возить и молоко и минеральную воду
это проблема этого, а не продукта
0
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RU
Корректор
2898
№9
09.08.2017 08:50
Цитата, Hazzard сообщ. №6
Разница в том, что в данном случае это не более чем схема заработать для отдельных личностей, а не для государства. Откройте для себя историю компании Амтел и каучук за долги.
Это в плановой экономике возможен бартер, а при рыночной это монополия. И результат будут следующий - демпинг на рынке масла, ведущий к ухудшению условий для наших производителей и потери от финансовых махинаций связанных с биржевой ценой.
0
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просто экспл
3689
№10
09.08.2017 08:57
Цитата, Воин3D сообщ. №5
Кому он полезный? Простым людям? Ах да, олигархи же едят другую пищу... А вы народ... жрите не съедобное и не качественное. Эти сволочи большевики зря травили население натуральными жирами, нужно поскорее набивать карманы за счет продажи псевдо съедобного нелеквида.
а это тут при чем ? в нефтяной таре возят как раз сомнительные личности . и они к себе это масло и так привезут. безо всяких истребителей . и будете есть что они сделают .
а при государственном контроле (сделка то под ним будет) возить будут нормальный продукт в нормальной таре , в нормальных условиях . и для нормальной продукции .
0
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RU
Воин3D
1162
№11
09.08.2017 09:44
Цитата, просто экспл сообщ. №10
а это тут при чем ? в нефтяной таре возят как раз сомнительные личности . и они к себе это масло и так привезут. безо всяких истребителей . и будете есть что они сделают .
а при государственном контроле (сделка то под ним будет) возить будут нормальный продукт в нормальной таре , в нормальных условиях . и для нормальной продукции .
Когда это пальмовое масло стало нормальным продуктом? В отсутствии достаточности продовольствия в Азии его гонят, но это не значит, что это масло является нормальным продуктом. А поставят его на заводы олигархов, которые сделают двойную прибыль не растомаживая за счет государственных поставок. Цена будет оптовая и навар будет хороший. Населению где польза? О того что народ будет травиться этим убожеством? От того что сельхозпроизводители получат более дешевого конкурента, но с гораздо более худшим качеством? Где тут забота о населении? Тут забота о сверхприбыли, это да. Все по Марксу и Ленину.
0
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RU
Hazzard
6943
№12
09.08.2017 09:48
Цитата, штурм сообщ. №7
За пальмовое масло можно продать старые танки или подремонтированные МиГ-29 списанные из ВКС, но никак не самые современные истребители.
....
Теперь за наше передовое  оружие начнут предлагать всякое дерьмо, очень плохой путь....

Охохо... Какая разница на фьючерсе ценой в 1000 долларов у вас написано "золото" или же "масло"? Да хоть "навоз", килограмм пуха и килллограм кирпичей весят одинаково.
+2
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RU
ID: 3396
251
№13
09.08.2017 10:09
О как все на "бедное" масло накинулись.
Информация поверхностная.
О каком масле (по качеству) идёт речь - неизвестно. Пойдёт в Россию или на перепродажу - пишут нет.
И сколько этого масла в "... до $1 млрд ...", тоже секрет.
А во вчерашней статье и другие продукты перечисляли:
"... обмен на несколько видов сельхозпродукции, включая кофе, пальмовое масло, чай и др."
Не надо горячиться!
Дерьма и без этого привезут.
+1
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RU
Байкал57
248
№14
09.08.2017 11:23
"Мы рассчитываем, что МС-21 будет востребован в Индонезии и что он сможет стать оптимальным решением для обеспечения надёжной транспортной взаимосвязанности островов индонезийского архипелага", - сказал С.Лавров, выступая на презентации лайнера в Джакарте, также речь может идти о создании регионального центра по ремонту и обслуживанию этих самолётов".

Штурму оладьи придется на индонезийском масле ашать.
+1
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RU
А.С.Б.
2694
№15
09.08.2017 11:34
Цитата, VK сообщ. №4
Ещё  могу сказать такое: да, пальмовое масло это биржевой товар. И его можно продать на бирже. Но автор не говорит, что цены на этот товар могут меняться в 2-2,5 раза). С января этого года цены фьючерса упали с 590 до 486 $ и продолжают снижаться. Сколько они будут составлять к моменту поставки можно только гадать.
ну так для этого фьючерсы как инструменты срочного рынка и придумали...продайте щас фьючерсы по 486(или сколько там щас они стоят)...на 1 ярд баков, к примеру...физическую поставку биржевого товара покупателям вам Индонезия гарантирует...в чём проблема то?))...точно также любой ликвидный биржевой товар, хоть золото, хоть нефть, хоть пшеница...хоть масло это...

берёте...смотрите на цену...если нравиться цена, то щас продаёте...не нравиться, не продаёте...а ждете лучшей ценовой конъюктуры))...если сильно продвинутые...ещё можете и опционные стратегии использовать...можете либо исключить влияние ценовых колебаний или, если терпимость к рискам высокая, то можете увеличить доходность по контракту)...

а потом(на дату экспирации) физически Индонезия покупателям поставит масло...и все довольны)...

и гадать тут вовсе не надо...))
0
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RU
BorSch
4017
№16
09.08.2017 12:15
Цитата, А.С.Б. сообщ. №15
продайте щас фьючерсы по 486(или сколько там щас они стоят)...на 1 ярд баков, к примеру...физическую поставку биржевого товара покупателям вам Индонезия гарантирует...в чём проблема то?))
Правильно ли понял, что фьючерс не обязывает покупателя ни платить деньги ни гарантировать покупку товара?
В таком случае проблема есть, то есть даже не проблема, а геморрой. "Не проблема" это только для не имеющих за душой никаких обязательств биржевых спекулянтов.
Поставкой наличного товара заканчивается только 2 - 4% заключенных сделок на бирже фьючерсных контрактов.
Цитата, Hazzard сообщ. №6
- Платить нужно ЗОЛОТОМ!
- Какая разница?
Пословица одна хорошо рифмуется. Видимо не сталкивались с получением зар. платы вместо денег обещаниями или продукцией своего предприятия. Ситуация аналогичная.

В 90-е много таких историй было:
1. Моя бабушка долго не поддавалась на уговоры переехать из Н. Тагила, в котором прожила всю жизнь. Когда однажды пенсию выдали гробами - собралась и уехала в три часа.
2. Другим родственникам "повезло" больше - они работали учителями, как молодые специалисты в Рязанской области, в поселке при еще советском образцовом свинокомплексе полного цикла. С грудным ребенком на руках, в течении года получали зар. плату исключительно сардельками.
3. Сосед по даче, москвич, выпускник училища ПВО, долго оставался на службе, когда все однокурсники давно уволились или спились, "внезапно" увлекся рыбалкой, в отпуске ходил с удочкой на каждую утреннюю и вечернюю зорьку и вел подробную статистику - кормил семью и  кое-что продавал.
Такие дела.
0
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RU
А.С.Б.
2694
№17
09.08.2017 12:46
Цитата, BorSch сообщ. №16
Правильно ли понял, что фьючерс не обязывает покупателя ни платить деньги ни гарантировать покупку товара?
фьючерс - это инструмент срочного рынка(есть там и обязательства и права у всех участников сделки)...покупатель обязан заплатить(купить)...за это получает права получить в своё распоряжение купленный актив на дату поставки(экспирации)...продавец продав(получив деньги грубо говоря) обязан поставить актив на дату поставки(экспирации)...фактически, это те же договорные отношения, но сильно стандартизированные, ускоренные, упрощенные по процедурам...
Цитата, BorSch сообщ. №16
"Не проблема" это только для не имеющих за душой никаких обязательств биржевых спекулянтов.
Поставкой наличного товара заканчивается только 2 - 4% заключенных сделок на бирже фьючерсных контрактов.
фьючерсы и опционы(как инструменты срочного рынка) придумали и используют прежде всего для хеджирования рисков...в том числе и ценовых колебаний..."биржевые спекулянты" просто предоставляют ликвидность, чтоб как раз таки сгладить эти ценовые колебания...обязательства и права  у "биржевых спекулянтов" при совершении сделки, по факту, такие же как и у тех участников рынка, кто выходит на "физическую поставку"...

про 2-4%...это мягко говоря преувеличение...а в нашем случаи, это даже хорошо...это означает что рынок ликвидный...полно денег на нём...и продать большие объёмы не составить никакого труда)...собственно, в нашем случаи РФ главное продать, а поставку гарантирует Индонезия...

если ликвидность на рынке этого масла достаточная(высокая)...то тут вообще нет никаких проблем)...
+1
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RU
Воин3D
1162
№18
09.08.2017 12:52
Цитата, А.С.Б. сообщ. №17
фьючерсы и опционы(как инструменты срочного рынка) придумали и используют прежде всего для хеджирования рисков...в том числе и ценовых колебаний..."биржевые спекулянты" просто предоставляют ликвидность, чтоб как раз таки сгладить эти ценовые колебания...обязательства и права  у "биржевых спекулянтов" при совершении сделки, по факту, такие же как и у тех участников рынка, кто выходит на "физическую поставку"...
Фьючерсы и опционы придумали для того, чтобы перекачивать деньги в страны которые их изобрели. В результате США выиграли Холодную войну. Только благодаря широкому применению данных инструментов.
0
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RU
А.С.Б.
2694
№19
09.08.2017 13:04
Цитата, Воин3D сообщ. №18
Фьючерсы и опционы придумали для того, чтобы перекачивать деньги в страны которые их изобрели. В результате США выиграли Холодную войну. Только благодаря широкому применению данных инструментов.
а кто по вашему придумал фьючерсы и опционы?)...при определённой доле фантазии можно сказать что в Японии и Голландии 17 века уже использовали срочные инструменты)))...какое отношение это имеет к выигрышу США в Холодной войне?)...что бы застраховаться от колебания цен на рис вследствие неурожаев японцы использовали некое подобие фьючерсных контрактов...а голландцы так пытались сгладить "скачки" цен на товары которые они добывали в Азии...типо прянности, форфор, шёлк...и т.д.

фьючерс просто инструмент...как лопата или молоток...)) только финансовый для срочного рынка...не надо придавать ему такую сакральную важность)))...он этого не заслуживает)...
то что фин.сектор США лучше всех научился пользоваться финансовыми инструментами не означает что РФ не должна ими пользоваться))...
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