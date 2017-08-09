Индонезия заплатит за российские истребители маслом



Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США

Источник: АО "Компания "Сухой" Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС СШАИсточник: АО "Компания "Сухой"

Контракт на поставку 11 Су-35 могут заключить до конца года

Госкорпорация «Ростех» и индонезийская торговая госкомпания PT.PPI заключили в пятницу в Москве меморандум о программе встречной торговли (российских закупок индонезийских товаров) в рамках контракта на поставку 11 истребителей Су-35 для ВВС этой страны, сообщил «Ростех». «Российская сторона сохраняет за собой право выбора товаров и торговых партнеров-производителей в Индонезии. Структура соглашения предусматривает расширение поставок наиболее перспективных товаров», – отмечается в пресс-релизе.

О том, что правительство Индонезии утвердило закупку 11 Су-35, 28 июля сообщил министр обороны страны Рямизард Рячуду М. Стулов / Ведомости

Индонезийская делегация посетила также Минпромторг. Обе страны имеют большой опыт в производстве пальмовых и растительных масел, сказал во время встречи министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита: «Поэтому у нас возникла идея предложить вам создать российско-индонезийскую ассоциацию по растительным маслам» (цитата по пресс-релизу Минпромторга). О том, что правительство Индонезии утвердило закупку 11 Су-35, 28 июля сообщил министр обороны страны Рямизард Рячуду.

История с пальмовым маслом – одна из иллюстраций столкновения интересов потребителей с интересами государства и отраслевых лоббистов

Переговоры о поставке Су-35 в Индонезию, которая уже имеет на вооружении 15 истребителей Су-27/30 (Су-35 – радикальная модернизация этого типа), велись как минимум с 2013 г. и несколько раз стороны были близки к подписанию контракта, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту». Обсуждение затянулось из-за ряда проблем, прежде всего финансовых, но сейчас стороны вышли на финишную прямую, о чем свидетельствует подписанный «Ростехом» меморандум, поясняет собеседник: контракт с высокой степенью вероятности будет подписан до конца года и частично оплачен пальмовым маслом, каучуком и другими индонезийскими товарами. Представитель «Рособоронэкспорта» от комментариев воздержался.

Су-35 разработан «Сухим» за счет банковских кредитов, но его первым заказчиком стали ВВС России, закупившие 98 машин (из них поставлено более 60). В 2015 г. после перерыва в 10 лет, в течение которых Китай не закупал российские истребители, был заключен и в настоящее время выполняется контракт с Пекином на поставку 24 машин.

Оплата маслом и другими товарами не означает, что их физически привезут в Россию, поясняет эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Речь идет, как правило, о биржевых товарах, которые легко реализовать на рынках региона. Стоимость поставки 11 истребителей может составить до $1 млрд, считает эксперт. По его мнению, контракт с Индонезией не менее знаменателен, чем с Китаем, поскольку эта страна имеет доступ к самолетам западного производства и сделка стимулирует ряд других стран региона, в первую очередь Вьетнам, к закупке новых российских истребителей.

Алексей Никольский