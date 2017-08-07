МАИ и индийское космическое агентство запустят спутник
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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений
Московский авиационный институт и индийское агентство Space Kidz India построят и запустят на орбиту космический аппарат, разработанный студентами МАИ и учащимися из Индии, сообщает пресс-служба МАИ.
"Уже через три месяца, в октябре этого года, планируется запуск спутника на Международную космическую станцию", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
В январе 2018 года начнутся работы по созданию спутников формата CubeSat на платформе, разработанной в Московском авиационном институте. Индийским агентством при поддержке университета будут созданы три малых космических аппарата, предназначенных для проведения испытаний и запуска на орбиту. При этом в течение ближайших двух лет состоится запуск на орбиту студенческого спутника, подготовленного МАИ и молодыми специалистами из Индии в рамках данного партнерского проекта.
Space Kidz India — крупнейшая индийская организация в сфере продвижения искусства, науки и культуры для старшеклассников и студентов, а также создания международной платформы для укрепления связей между юными учеными разных стран в области авиа- и ракетостроения, робототехники, инженерии и медицины.
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07.08.2017
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