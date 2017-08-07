Летные испытания транспортного грузового корабля "Прогресс МС" завершены - Роскосмос
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ТГК «Прогресс МС-04»
Источник: ultrafreedom.ru
Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" сообщил о завершении летных испытаний транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС", сообщили в понедельник на сайте госкорпорации.
"Программа летных испытаний выполнена в полном объеме. По результатам программы испытаний в начале августе 2017 года подписан соответствующий приказ", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" отметили, что при помощи ТГК "Прогресс МС-02" четыре раза проводили коррекцию орбиты Международной космической станции.
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС" создан ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва" и является модернизированной версией корабля "Прогресс М". Корабль оснащен системой спутниковой навигации, новой командно-телеметрической системой, способной работать и в контуре управления через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч", модифицированной бортовой радиотехнической системой сближения "Курс-НА" и цифровыми блоками управления причаливанием и ориентации транспортного корабля.
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07.08.2017
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