Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летные испытания транспортного грузового корабля "Прогресс МС" завершены - Роскосмос

08.08.2017 Интерфакс-АВН 68 0
0
Понравилась новость?
 0
ТГК «Прогресс МС-04»
ТГК «Прогресс МС-04»
Источник: ultrafreedom.ru

Москва. 7 августа. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" сообщил о завершении летных испытаний транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС", сообщили в понедельник на сайте госкорпорации.

"Программа летных испытаний выполнена в полном объеме. По результатам программы испытаний в начале августе 2017 года подписан соответствующий приказ", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что при помощи ТГК "Прогресс МС-02" четыре раза проводили коррекцию орбиты Международной космической станции.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС" создан ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королёва" и является модернизированной версией корабля "Прогресс М". Корабль оснащен системой спутниковой навигации, новой командно-телеметрической системой, способной работать и в контуре управления через многофункциональную космическую систему ретрансляции "Луч", модифицированной бортовой радиотехнической системой сближения "Курс-НА" и цифровыми блоками управления причаливанием и ориентации транспортного корабля.
07.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.08 00:33
  • 130
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 07.08 23:11
  • 3
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 07.08 21:25
  • 32
Минобороны России изучает вопрос создания легкого самолета-радара
  • 07.08 20:36
  • 97
Драйверы большой войны
  • 07.08 19:18
  • 16
Какие вооруженные силы нужны России?
  • 07.08 19:10
  • 4
В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)
  • 07.08 19:02
  • 4
Почему невозможно отказаться от танков
  • 07.08 18:32
  • 826
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 07.08 16:33
  • 5200
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.08 14:12
  • 14
Америка вооружит Украину
  • 07.08 14:11
  • 6
Индия планирует установку двигателей Kaveri на модернизированные истребители Су-30МКИ
  • 07.08 13:28
  • 3
Китайские зенитчики впервые приехали на Армейские игры с собственными комплексами С-300
  • 07.08 12:44
  • 1
Российские военные предотвратили атаку на Дамаск, применив новейший ПЗРК «Верба»
  • 07.08 10:52
  • 1
Индонезия интересуется российскими системами ПВО
  • 07.08 10:42
  • 1
Таиланд и Индонезия могут принять участие в Армейских играх в 2018 году
другие обсуждаемые темы