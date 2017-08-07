Достройка первого китайского авианосца идет быстрее запланированных сроков

Согласно публикации "La construction du 2ème porte-avions chinois avance plus vite que prévu" ресурса "East Pendulum", строительство второго китайского авианосца, спущенного на воду в марте текущего года, продвигается хорошим темпом, и, по словам руководителя китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) Hu Wen Ming (Ху Вен Миня), даже с опережением первоначального графика.

По словам Ху, в настоящее время ведутся испытания главной энергетической установки корабля. Были запущены первое и третье котельное отделение, за ними скоро последует прокрутка паровых турбин. Он признал, что эти работы начались даже ранее, чем предполагали строители.

Компьютерная модель второго китайского авианосца (с) CNTV via East Pendulum

Как только будут закончены швартовые испытания, корабль, чье название еще неизвестно, выйдет на ходовые испытания в море, где будут испытываться совместимость корабельных систем с самолетами, а также системы вооружения. На данный момент официально сроки сдачи корабля не озвучивались, но, по мнению автора публикации, передача второго китайского авианосца флоту может состояться во втором полугодии 2019 года.

Ху также раскрыл некоторые подробности строительства корабля. Так, на борту корабля одновременно находятся 5000 технических специалистов и инженеров, которые ведут на нем работы по достройке. Они являются сотрудниками 552 китайских компаний, причем 412 из них не являются оборонными. Тем самым можно говорить, что проект авианосца не только ускоряет технологическое развитие оборонных предприятий, но и укрепляет интеграцию между гражданским и оборонным секторами промышленности перед лицом будущих масштабных проектов.

Компьютерная модель корпуса корабля (с) CNTV via East Pendulum

По словам Ху, все изделия первого уровня кооперации разработаны и произведены в Китае, что демонстрирует возможности страны по управлению такими проектами. После перестройки бывшего тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" в Liaoning и строительства второго корабля по собственному проекту, глава CSIC полагает, что Китай может самостоятельно разрабатывать и строить любой авианосец, благодаря полученным за 20 лет компетенциям. Средний возраст команды строителей составляет 36 лет, и люди входят в период своей зрелости отметил Ху.

Как отмечает ресурс, Китай планирует построить третий авианосец с неядерной силовой установкой и катапультным стартом. По оценке ресурса, он сможет войти в строй в 2022-2023 годах.