За три года индийская армия потеряла в катастрофах 37 самолетов и вертолетов
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Как сообщает ресурс "Economic Times" в материале "Defence forces lost 37 aircraft, helicopters in last 3 years", в период с мая 2014 года по текущий момент Вооруженные силы Индии потеряли 37 вертолетов и самолетов, при этом погибло 55 человек. Речь идет о 25 потерянных самолетах и 12 вертолетах.
Из этого числа ВВС Индии потеряли 24 самолета и пять вертолетов, причем основными причинами инцидентов стали человеческий фактор и технические неисправности. По словам официального представителя правительства, каждый инцидент расследует специальная комиссия, по итогам расследования выдаются рекомендации.
Потерянный в аварии индийский истребитель-бомбардировщик МиГ-27 (регистрация TU657), июнь 2016 года (с) ANI
Также было сообщено, что ВВС Индии модернизируют истребители МиГ-21 и истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы борьбы с их устареванием. В том же ключе ведется модернизация истребителей МиГ-29.
На отдельный вопрос относительно готовности США передать технологии и производство истребителя F-16 в рамках программы "Make in India" был получен ответ: "нет".
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07.08.2017
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