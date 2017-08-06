Talarion "пролетел"
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Беспилотник Talarion, разработанный компанией EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), не станет общеевропейским дроном. Вчера, 5 августа, портал flightglobal.com сообщил о том, что компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo согласовали внешний вид другого тяжелого беспилотника.
Сегодня европейские страны закупают тяжелые беспилотники у США и Израиля, но в ближайшие годы хотят обзавестись собственной разработкой. Изначально на звание общеевропейского дрона претендовал БПЛА Talarion, оснащенный двумя реактивными двигателями, но сейчас стало известно о том, что европейцы отдали предпочтение турбовинтовым двигателям.
Беспилотник Talarion. Источник: avia.pro
В рамках первого этапа, который длился десять месяцев, была сформирована конфигурация средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE-класс). Беспилотник создается в рамках многонационального общеевропейского проекта — в нем участвуют компании Airbus Defense and Space, Dassault Aviation и Leonardo, которые пришли к соглашению, что новый дрон должен оснащаться двумя турбовинтовыми двигателями.
Таким образом, начальный этап проекта завершен, в дальнейшем будут сформулированы основные системные требования к летательному аппарату. Официально работы по созданию прототипа нового беспилотника должны начаться в 2018 году, на 2023 год запланирован первый полет, на 2025 год – первая серийная поставка. Помимо дрона типа MALE, в Европе ведется разработка беспилотного бомбардировщика nEUROn.
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06.08.2017
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