Риторика США по отношению к России ужесточилась, заявил Рябков
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Риторика новых властей США в отношении России в некоторых аспектах выглядит жестче, чем это было при администрации бывшего президента Барака Обамы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Что касается внешней политики, то здесь я просто разочарован и вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений и той риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемы в отношениях США с другими странами", - сказал Рябков.
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07.08.2017
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