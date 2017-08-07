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Риторика США по отношению к России ужесточилась, заявил Рябков

08.08.2017 РИА Новости 47 0
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, Шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. Архивное фото
Источник: © Фотохост-агентство

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Риторика новых властей США в отношении России в некоторых аспектах выглядит жестче, чем это было при администрации бывшего президента Барака Обамы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Что касается внешней политики, то здесь я просто разочарован и вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений и той риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемы в отношениях США с другими странами", - сказал Рябков.
07.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама

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