Российский космический аппарат "Маяк" не смог развернуть отражатель на орбите
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Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Разработчики не исключают брак либо внешнее воздействие на спутник при запуске
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Малый космический аппарат "Маяк", который должен был стать самым ярким объектом в ночном небе Земли, не сумел развернуть светоотражающую поверхность, сообщил в понедельник ТАСС руководитель проекта Александр Шаенко.
"Мы не первые, кто запускает спутники, и не у всех получается их запускать хорошо. То, что у нас так получилось, это печально", - сказал он.
По его словам, участники проекта рассматривают две причины случившегося - конструкторско-производственный брак и внешнее воздействие при выведении на орбиту. "Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении", - предположил Шаенко.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала 14 июля с космодрома Байконур с 73 космическими аппаратами - это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников. Сначала был выведен космический аппарат "Канопус-В-ИК" для съемки лесных пожаров из космоса, затем от разгонного блока "Фрегат" отделились пять, затем 19, а потом еще 48 малых космических аппаратов. Из партии, включающей 24 малых спутника, информация о включении имеется только по первым пяти аппаратам. О состоянии остальных спутников официальной информации нет, рассказал Шаенко.
Он отметил, что разработчики "Маяка" обязательно проведут расследование случившегося и выпустят отчет по проекту, чтобы поделиться своим опытом с другими специалистами. При этом планов повторения проекта в виде "Маяка-2" у команды нет, поскольку этот проект, как полагает его руководитель, будет уже неинтересен общественности. "Но у нашей команды есть желание заниматься дальше космонавтикой, работать над другими проектами, которые могли бы помочь в освоении дальнего космоса, но о конкретике пока рано говорить", - сказал он.
Малый космический аппарат "Маяк" - разработка молодых инженеров Московского политехнического университета. Средства на разработку спутника собирались с помощью краудфандинга. После вывода на орбиту спутник в виде пирамиды должен был развернуть отражающую поверхность площадью 4 квадратных метра каждая.
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07.08.2017
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