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Российские станции обеспечили связь с МКС во время проблем в американской системе

08.08.2017 ТАСС 69 0
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Источник: © NASA/Crew of STS-132

Отмечается, что ситуация никак на работе станции не отразилась

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские наземные станции обеспечили голосовую связь с Международной космической станцией во время неполадок, которые возникли в американской системе спутниковой связи, сообщили в понедельник ТАСС в российском Центре управления полетами.

"Имелись проблемы со звуковой связью с МКС через американские средства, но они оперативно были устранены. Во время ремонтных работ связь с МКС поддерживалась через российские наземные пункты связи. Данная ситуация никак на работе станции не отразилась. На текущий момент все проблемы с обеспечением голосовой связи через американские средства устранены", - сказали в ЦУПе.

Сбой произошел накануне, уточнили в центре.

В настоящее время на МКС несут вахту российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский, американские астронавты Пегги Уитсон, Джек Фишер и Рэндольф Брезник, а также европейский астронавт Паоло Несполи.

Для поддержания связи с МКС используется американская спутниковая система TDRSS, которая состоит из спутников, находящихся на геостационарной орбите.

Планируется, что в начале следующего года связь с МКС начнет обеспечивать аналогичная российская система ретрансляции "Луч".
07.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Проекты
МКС

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