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Новую раскраску машин военной полиции показали на конкурсе "Страж порядка"

08.08.2017 РИА Новости 52 0
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Соревнования автомобилистов Мастера Автобронетанковой техники в Воронежской области
Соревнования автомобилистов Мастера Автобронетанковой техники в Воронежской области
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

АЛАБИНО (Московская область), 7 авг - РИА Новости. Новая раскраска автомобилей военной полиции ВС РФ представлена на международном конкурсе "Страж порядка-2017" в рамках Армейских международных игр, сообщил журналистам в понедельник начальник Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"Принята новая цветографическая схема автомобилей военной полиции Российской Федерации. Она была впервые представлена на конкурсе "Страж порядка-2017. Сейчас вносятся изменения в ГОСТ", - сказал Ивановский.

По его словам, основным цветом автомобиля по-прежнему останется защитный, но декоративная полоса изменена с синей на красную с белой окантовкой и информационной надписью "военная полиция", нанесённой белыми буквами. На капоте разместится трапецевидный знак с сокращением "ВП". Такая гамма цветов сохраняет традицию раскраски автомобилей военных комендатур советской армии.

Международный конкурс "Страж порядка-2017" проходит в Московской области с 30 июля по 11 августа. В нем представлены две команды от России и команда Казахстана. В конкурсе четыре этапа: огневой и полоса препятствий, определяющие лучшего военного полицейского. Этапы гонки патрульного наряда и командного преодоления 12-километровой трассы с несколькими десятками естественных и искусственных преград определят команду-победительницу.
07.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Казахстан
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